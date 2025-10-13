Κόσμος Ουκρανία

Ουκρανία: Διακοπές της ηλεκτροδότησης από ρωσικά πλήγματα

Εικόνα από την Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση
Εικόνα από την Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση Ukrainian Emergency Service via AP

Την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τουλάχιστον επτά περιφέρειες ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έπειτα από ρωσικά πλήγματα.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τουλάχιστον επτά περιφέρειες της βόρειας, της ανατολικής της κεντρικής και της νότιας Ουκρανίας, έπειτα από ρωσικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού δικτύου.

“Λόγω της δύσκολης κατάστασης στους κόλπους του ενεργειακού συστήματος», που προκλήθηκε «από ρωσικά πλήγματα (…), έγιναν σήμερα το πρωί έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Σούμι, της Πολτάβα, του Ντονέτσκ, το Ντιπροπετρόφσκ, της Ζαπορίζια (για τους βιομηχανικούς καταναλωτές) και του Κίροβογκραντ”, ανακοίνωσε το υπουργείο.

