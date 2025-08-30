Ουκρανία: Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος της βουλής, Αντρίι Παρούμπι

Ο βουλευτής και πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής, Αντρίι Παρούμπι, σκοτώθηκε έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Λβιβ, όπως έκανε γνωστό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκρός έπεσε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Λβίβ το μεσημέρι του Σαββάτου (30/08) ο Ουκρανός βουλευτής και πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη

Η εφημερίδα Kyiv Independent μετέδωσε ότι οι αρχές έλαβαν κλήση έκτακτης ανάγκης λίγο μετά το μεσημέρι, έπειτα από τους πυροβολισμούς στην περιοχή Φρανκίφσκι του νότιου Λβιβ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Η αστυνομία ανέφερε ότι το θύμα κατέληξε επιτόπου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι αρχές δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σε πιθανούς υπόπτους ή τα κίνητρα της επίθεσης.

Επικαλούμενο πηγές, το δίκτυο Suspilne μετέδωσε ότι ο φερόμενος δράστης ήταν μεταμφιεσμένος σε διανομέα και κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης πλησίασε τον Παρουμπίι, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια διέφυγε με το ποδήλατο. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν επτά κάλυκες, όπως ανέφεραν πηγές της αστυνομίας στο Suspilne.

Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ένας άγνωστος άνδρας πυροβόλησε αρκετές φορές τον Παρουμπίι προτού διαφύγει. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση «Σειρήνα» για τον εντοπισμό του υπόπτου, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία.

Η πολιτική διαδρομή του Αντρίι Παρούμπι

Ο Παρουμπίι, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών, υπήρξε για πολλά χρόνια βουλευτής από την περιφέρεια Λβιβ και είχε συμμετάσχει στην Πορτοκαλί Επανάσταση το 2004.

Παράλληλα, ηγήθηκε παραστρατιωτικών, εθνικιστικών σωμάτων, των επονομαζόμενων “ομάδων αυτοάμυνας” κατά τo Euromaidan το 2013-2014, δηλαδή των ομάδων που είχαν αναλάβει την περιφρούρηση και τον έλεγχο της πλατείας.

Μετά την ανατροπή του φιλορώσου προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς, στον απόηχο του Euromaidan, ο Παρουμπίι διορίστηκε γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, θέση που κατείχε από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, όταν η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία και ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ντονμπάς.

Στη συνέχεια υπηρέτησε ως πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Βουλής την περίοδο 2014-2016 και ως πρόεδρος της Βουλής από το 2016 έως το 2019. Από το 2019, ο Παρουμπίι ήταν μέλος του κόμματος Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη του πρώην προέδρου Πέτρο Ποροσένκο.