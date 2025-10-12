Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά δράση κατά της “εναέριας τρομοκρατίας” της Ρωσίας

Περισσότερη πίεση κατά της Ρωσίας ζητά από τη διεθνή κοινότητα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει, έπειτα από μία εβδομάδα περισσότερων από 4.000 ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

«Η Μόσχα επιτρέπει στον εαυτό της να κλιμακώνει τα πλήγματά της, εκμεταλλευόμενη ξεκάθαρα το γεγονός ότι ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στη διασφάλιση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ την Κυριακή.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει να επιτραπεί καμία χαλάρωση της πίεσης. Κυρώσεις, δασμοί και κοινές δράσεις εναντίον των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου, αυτών που χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσα να ανοίξει τον δρόμο για τη διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη, επισήμανε. «Ο κόσμος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό παράλληλα με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο Ουκρανός ηγέτης.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ουκρανία, εδώ και καιρό, ζητά την επιβολή κυρώσεων, μεταξύ άλλων σε βάρος της Κίνας και της Ινδίας, που είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως η Ρωσία έχει εντείνει την «εναέρια τρομοκρατία εναντίον των πόλεών μας και των κοινοτήτων μας, αυξάνοντας τα πλήγματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών μας». Μονάχα την τελευταία εβδομάδα, είπε πως η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 3.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 92 πυραύλους και περίπου 1.360 βόμβες ολίσθησης εναντίον της Ουκρανίας.

«Χθες, στην Κοστιαντινίβκα, ένα παιδί σκοτώθηκε σε μια εκκλησία από μια βόμβα ολίσθησης», έγραψε ο Ζελένσκι.

Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο εξ αυτών στην Κοστιαντινίβκα και δύο στην περιοχή της Χερσώνας.

Σήμερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο για περισσότερες από 100 νέες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που σχεδόν όλες απωθήθηκαν.