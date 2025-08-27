Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους – Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Ρωσικές επιθέσεις στην νότια Ουκρανία προκάλεσαν ζημιές, στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και άφησαν χιλιάδες χωρίς ρεύμα.

Συνολικά, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη (27/08) αξιωματούχοι της περιφέρειας της Χερσώνας, ενώ πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές της χώρας εξαιτίας των οποίων πάνω από 100.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε τρεις περιφέρειες, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δύο εργαζόμενοι σε αγρόκτημα στη Νοβοβορόντσοφκα, ένα χωριό της περιφέρειας της Χερσώνας, έχασαν σήμερα το πρωί τη ζωή τους από πυρά του ρωσικού πυροβολικού, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται στις όχθες του Δνείπερου, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου σε αυτό το τμήμα της Ουκρανίας.

Στη διάρκεια της νύχτας, άλλες ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων στην πρωτεύουσα Χερσώνα της ομώνυμης περιφέρειας, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιοχής.

Η πόλη της Χερσώνας είχε καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό την πρώτη χρονιά του πολέμου, το 2022, και μετά είχε απελευθερωθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αντεπίθεσης που είχαν εξαπολύσει.

Και αυτή βρίσκεται στις όχθες του Δνείπερου και βομβαρδίζεται σχεδόν αδιάκοπα από τους Ρώσους στρατιώτες που στρατοπεδεύουν στην άλλη πλευρά του ποταμού.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι “ενεργειακές υποδομές και άλλες μεταφοράς φυσικού αερίου” επλήγησαν από άλλες ρωσικές επιθέσεις σε έξι περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι σε τρεις από αυτές πάνω από 100.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας.

“Δυστυχώς ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές. Η επίθεση προκάλεσε διακοπές ρεύματος στις περιφέρειες της Πολτάβα, του Σούμι και του Τσερνίχιβ”, σημείωσε o Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Ενέργειας πλήγμα από drone προκάλεσε ζημιές σε υποδομή στο Σούμι, τη μεγάλη πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές διακοπές ρεύματος.

Άλλη επίθεση προκάλεσε “σημαντικές ζημιές” σε εγκαταστάσεις μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιφέρεια της Πολτάβα, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κατήγγειλε την “σκόπιμη πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας που αποσκοπεί στην καταστροφή των μη στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας” καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο.

Ο βασικός πάροχος ενέργειας στη χώρα, ο DTEK, ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι ένα από τα εργοστάσιά του επλήγη χθες από ρωσική επίθεση.

Η εγκατάσταση αυτή, η οποία παρέχει άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα, “έχει παραλύσει τελείως”, σύμφωνα με τον DTEK.

Για πάνω από τρία χρόνια από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία, η Ρωσία βάλλει κατά του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας προκαλώντας του εκτεταμένες ζημιές.

Τα πλήγματα κατά των υποδομών αυτού του είδους, τα οποία αφήνουν χωρίς θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα τους αμάχους, συνιστούν μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα αυτή της ανατολικής Ευρώπης όπου ο χειμώνας είναι βαρύς.