Ουκρανία: Σε αδιέξοδο η ρωσική εμπροσθογραμμή, σύμφωνα με Ρώσο γερουσιαστή

Προβλήματα στις πρώτες γραμμές της στην Ουκρανία φέρεται να αντιμετωπίζει η Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις γερουσιαστήτης που βρέθηκε προηγουμένως στο μέτωπο

Την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζει στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία και δείχνει να απομακρύνεται από τη Μόσχα, εν μέσω μάλιστα της εν εξελίξει έντασης Ρωσίας – ΝΑΤΟ, Ρώσος γερουσιαστής προχώρησε σε δηλώσεις με τις οποίες η εικόνα των πρώτων γραμμών των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν παρουσιάζουν καλή εικόνα και έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Όπως δήλωσε ο Ρώσος γερουσιαστής Ντμίτρι Ρογκόζιν σε συνέντευξή του, η ισοτιμία σε εξοπλισμό, εκπαίδευση και ηθικό μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων εμποδίζει την πρόοδο και των δύο πλευρών.

«(Ο χάρτης των πρώτων γραμμών) κινείται με τεράστια δυσκολία, με κολοσσιαίο κόστος, το οποίο πληρώνει ο στρατός μας για να προχωρήσει», δήλωσε ο Ρογκόζιν, ο οποίος έχει πολεμήσει στην Ουκρανία, στο μέσο ενημέρωσης Bloknot σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στον ρωσικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης VKontakte στις 19 Σεπτεμβρίου, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Παρ’ όλα αυτά προχωράμε, η πίεση μας είναι σίγουρα εκεί. Η νίκη θα είναι δική μας, το ερώτημα είναι μόνο με ποιο κόστος. Και το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο».

Η αργή πρόοδος της Ρωσίας αποτελεί τακτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ την Τετάρτη, μια μέρα μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία πολεμά «χωρίς στόχο» στην Ουκρανία.

Σε μια εντυπωσιακή ρητορική στροφή υπέρ της Ουκρανίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια «πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα είχε κερδίσει τον πόλεμο σε λιγότερο από μια εβδομάδα, περιγράφοντας τη Ρωσική πλευρά ως «χαρτοπόλεμο». Ο Τραμπ, ο οποίος μερικές φορές έχει επαναλάβει τις απόψεις της Ρωσίας σχετικά με τη σύγκρουση, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία.

Στα σχόλιά του, ο Ρογκόζιν είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να προχωρήσουν στην Ουκρανία, καθώς οι ομάδες επίθεσης αποτελούνται από τρεις έως τέσσερις μεσήλικες άνδρες, οι οποίοι είναι φορτωμένοι με βαριά θωράκιση και οπλισμό, περιτριγυρισμένοι από νάρκες και με drones να βουίζουν πάνω από τα κεφάλια τους.

«Είναι αδύνατο να σηκωθείς από μια καρέκλα, πόσο μάλλον να πας κάπου για να επιτεθείς», είπε, προσθέτοντας ότι οποιοσδήποτε στρατιωτικός εξοπλισμός μεταφερθεί σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τη γραμμή επαφής, και από τις δύο πλευρές, θα καεί.

«Υπάρχουν μόνο γυμνά χωράφια, χωρίς δασικές ζώνες, εμφανίζεται ένας λαγός και μπορώ να τον δω», είπε, αναφερόμενος σε βίντεο από drone που είχε δει γύρω από το Στέπνοχιρσκ, στην περιοχή Ζαπορίζια, στο διοικητήριο του.

«Πώς είναι δυνατόν να κινηθείς και να περάσεις; Και όλος ο εξοπλισμός θα ανατιναχθεί επειδή οι δρόμοι έχουν ναρκοθετηθεί και από εμάς και από αυτούς».