Ένταση Ρωσίας – ΝΑΤΟ: “Υστερίες” λέει το Κρεμλίνο για τις “καταρρίψεις” του Τραμπ

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «υστερίες» τις κατηγορίες για την διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Συμμαχία θα πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης.

«Υπάρχει τέτοια υστερία για τους στρατιωτικούς μας πιλότους που υποτίθεται ότι παραβίασαν ορισμένους κανόνες και εισέβαλαν σε εναέριο χώρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι», υποστήριξε κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η πολεμική μας αεροπορία σέβεται όλους τους αεροπορικούς κανόνες και ρυθμίσεις», σημείωσε. «Η στρατιωτική μας αεροπορία συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς πτήσης, καθοδηγείται από αυτούς και τους τηρεί με τον αυστηρότερο τρόπο», είπε.

Καθώς η ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία έχει σταματήσει, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι μια ευρύτερη προσέγγιση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον που ξεκίνησε με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει αποφέρει «σχεδόν μηδενικά» αποτελέσματα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αργότερα την Τετάρτη και θα παράσχει «πραγματικές πληροφορίες» στην Ουάσινγκτον σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ οφείλουν να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, έπειτα από την διείσδυση επί τρεις φορές σε διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων αεροσκαφών ή drones στο έδαφος της Συμμαχίας.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη, ο Τραμπ απάντησε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν είχε ακόμη κάτι να σχολιάσει σχετικά για τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Δανίας: «Δεν έχω απάντηση μέχρι να μάθω ακριβώς τι συνέβη». Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη πως η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη του που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία – η οποία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της χώρας – και ότι θα πρέπει να δράσει τώρα, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει «μεγάλα» οικονομικά προβλήματα. Ισχυρισμούς που απέρριψε η ρωσική πλευρά. Η Μόσχα ελέγχει πλέον περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταλάβει τις μεγάλες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας, στην περιοχή του Ντονέτσκ, που αποτελούν στόχους εδώ και χρόνια.

Συνεχίζεται η “εναέρια” ένταση

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στους κόλπους της Συμμαχίας, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών.

Η Ρωσία κάθε φορά απέρριπτε κάθε ευθύνη, αλλά το ΝΑΤΟ προειδοποίησε χθες την Μόσχα ότι η «κλιμάκωση» πρέπει να σταματήσει και διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμο να αμυνθεί με κάθε μέσον.

Την προηγούμενη Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα ρωσικά drones και μαχητικά είχαν περάσει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, με αποτέλεσμα να αναχαιτιστούν από F-15 και F-35.

Την Δευτέρα, η Δανία αναγκάσθηκε να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω της παρουσίας drones άγνωστης προέλευσης. Και η Ρουμανία έχει καταγγείλει παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικά σκάφη.

Σημειώνεται πως τη νύκτα της 9ης προς την 10 Σεπτεμβρίου, περί τα είκοσι drones διείσδυσαν στην Πολωνία και ολλανδικά καταδιωκτικά κατέρριψαν τρία εξ αυτών, γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά μαχητικά ή drones σε περίπτωση νέων παραβιάσεων του νατοϊκού εναέριου χώρου, κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους έχουν παράσχει στην Ουκρανία εξοπλισμό που έχει βοηθήσει τις δυνάμεις της να αποκρούσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, η οργάνωση μιας αντεπίθεσης εναντίον των ενισχυμένων ρωσικών αμυντικών γραμμών θα απαιτούσε την αποστολή επιπρόσθετου στρατιωτικού εξοπλισμού, με τους Συμμάχους να εξετάζουν κάθε τους κίνηση.

Εκτός από τη στρατιωτική βοήθεια, η Ουκρανία θέλει οι ΗΠΑ και η ΕΕ να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επαρκή οικονομική και, τελικά, πολιτική ζημιά στη Μόσχα, ώστε να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.