Η Ρωσία απαντά στη “χάρτινη τίγρη” του Τραμπ με “αρκούδα”

Στον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία μοιάζει με “χάρτινη τίγρη” απάντησε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. “Η Ρωσία συνδέεται περισσότερο με μια αρκούδα”, είπε, μεταξύ άλλων.

Η Ρωσία απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι είναι «χάρτινη τίγρη», με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να λέει ότι η οικονομία είναι σταθερή, αν και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διαμήνυσε σε συνέντευξή του στο RBC πως η Ρωσία δεν είναι «χάρτινη τίγρη» και πως συνδέεται περισσότερο με μια αρκούδα, και δεν υπάρχουν «χάρτινες αρκούδες».

«Η Ρωσία δεν είναι σε καμία περίπτωση τίγρη. Άλλωστε, η Ρωσία συνδέεται περισσότερο με μια αρκούδα. Δεν υπάρχουν “χάρτινες αρκούδες” και η Ρωσία είναι μια πραγματική αρκούδα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα και με ποικίλα συναισθήματα περιγράψει τη χώρας μας. Θα το θυμηθείτε και μόνοι σας. Η Ρωσία διατηρεί την ανθεκτικότητά της, η Ρωσία διατηρεί τη μακροοικονομική σταθερότητα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η Ρωσία μοιάζει με “χάρτινη τίγρη”»

Υπενθυμίζεται πως, μετά από συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε στροφή 180 μοιρών δηλώνοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της και ενθαρρύνοντας τους συμμάχους να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη εάν αυτά εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Αφού κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας – Ρωσίας και, αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρωσία, θεωρώ ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω το σύνολο της επικράτειάς της στην αρχική της μορφή», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Με χρόνο, υπομονή και τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος αποτελούν επιλογή. Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμά άσκοπα εδώ και τριάμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτό δεν τιμά τη Ρωσία. Αντιθέτως, την κάνει να μοιάζει με “χάρτινη τίγρη”».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατυπώνει δημοσίως την άποψη πως η Ουκρανία μπορεί να βγει εδαφικά αλώβητη από τη σύρραξη με τη Ρωσία.

Στιγμιότυπο από την ομιλία Τραμπ στη Γενική συνέλευση του ΟΗΕ AP Evan Vucci

Οι δηλώσεις του, δε, αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ανησυχούν εδώ και μήνες για τις προθέσεις του και για το αν θα συνεχίσει να ακολουθεί τη διπλωματική οδό με τον Πούτιν ή αν θα του ασκήσει πίεση.

«Η Ρωσία έπρεπε να έχει τερματίσει τον πόλεμο» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ασκώντας κριτική για τη στάση του Ρώσου ομολόγου του: «Η σχέση μου με τον Πούτιν δεν σήμαινε τελικά τίποτα, δυστυχώς» σχολίασε.

Παράλληλα, οι τελευταίες δηλώσεις του περιελάμβαναν τη δέσμευση να συνεχίσει να παρέχει όπλα στα μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσουν οι δυνάμεις της εναντίον της Ρωσίας. «Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε η Συμμαχία να κάνει ό,τι θέλει με αυτά. Καλή τύχη σε όλους».

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία παραδοσιακά γίνεται μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένες ομιλίες και επίσημες συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, βρέθηκε σε αμήχανη θέση λόγω της διπλωματικής στροφής του Τραμπ.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος καθώς ενημέρωνε τους δημοσιογράφους μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Τραμπ «κατανοεί σαφώς την κατάσταση και είναι καλά ενημερωμένος για όλες τις πτυχές αυτού του πολέμου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την αποφασιστικότητά του να βοηθήσει στον τερματισμό αυτού του πολέμου». Χαρακτήρισε τον Τραμπ «παράγοντα αλλαγής».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τετ α τετ με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος -σύμφωνα με τον Ζελένσκι- είχε δείξει να κατανοεί την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Τόνισε, δε, ότι τα δεδομένα που έχει Τραμπ συμβαδίζουν περισσότερο, πλέον, με την εικόνα που έχει η Ουκρανία για τον πόλεμο. Αφού εμπιστευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες του Πούτιν, ο Τραμπ άρχισε σιγά-σιγά να αντιλαμβάνεται ότι ορισμένα από τα πράγματα που λέει ο Ρώσος πρόεδρος «απέχουν πολύ από την αλήθεια».

«Είμαι ευχαριστημένος με αυτό και του είμαι ευγνώμων, όπως και στους συνεργάτες του που τον ενημέρωσαν» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι AP Photo/Evan Vucci

Η στάση του Τραμπ έχει αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κατά καιρούς, έχει εκφράσει την επιθυμία να τιμωρήσει τη Ρωσία απειλώντας με επιπλέον κυρώσεις, για να αλλάξει στη συνέχεια στάση του και να αναβάλει τη λήψη μέτρων.

Σημειώνεται πως, η Ρωσία έχει σημειώσει σταδιακά κέρδη στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, με μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και εξοπλισμό, αλλά δεν έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν συγκρατήσει τον ρωσικό στρατό κυρίως με τη βοήθεια drones, ακόμη κι αν οι Ουκρανοί αξιωματικοί και στρατιώτες διαμαρτύρονται για την έλλειψη στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Η Μόσχα ελέγχει πλέον περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταλάβει τις μεγάλες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας, στην περιοχή του Ντονέτσκ, που αποτελούν στόχους εδώ και χρόνια.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι ο τελικός του στόχος είναι να πάρει τον έλεγχο ξανά σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, λίγοι στην Ουκρανία πιστεύουν ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικά μέσα στο εγγύς μέλλον.

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν παράσχει στην Ουκρανία εξοπλισμό που έχει βοηθήσει τις δυνάμεις της να αποκρούσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, η οργάνωση μιας αντεπίθεσης εναντίον των ενισχυμένων ρωσικών αμυντικών γραμμών θα απαιτούσε την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν είναι διατεθειμένοι να παράσχουν, καθώς και δεκάδες χιλιάδες νέους στρατιώτες που η Ουκρανία θα δυσκολευόταν να συγκεντρώσει.

Εκτός από τη στρατιωτική βοήθεια, η Ουκρανία θέλει οι ΗΠΑ και η ΕΕ να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επαρκή οικονομική και, τελικά, πολιτική ζημιά στη Μόσχα, ώστε να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.

Από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν είναι σαφές αν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει ακόμη την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα της Wall Street Journal για σχόλιο.