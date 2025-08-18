Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Κέλογκ πριν τις συνομιλίες με Τραμπ

Μια πρώτη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ έχει ο Ζελένσκι πριν το τετ -α- τετ με τον Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται με το ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον ενόψει των υψηλού διακυβεύματος ειρηνευτικών συνομιλιών με τον πρόεδρο Ντόνλαντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα, μετέδωσε το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Υπενθυμίζεται πως γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδος (1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου για μια πρώτη χειραψία και θα ακολουθήσει συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ που αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα.

Γύρω στις 22:00 αναμένεται η διευρυμένη συνάντηση με τους Ευρωπαίους, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.