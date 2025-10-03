Ουκρανία: Σκοτώθηκε ο φωτορεπόρτερ Αντόνι Λαλίκαν από επίθεση ρωσικών drone

Ο 37χρονος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντόνι Λαλίκαν σκοτώθηκε από επίθεση drone στην Ουκρανία, ενώ βρισκόταν σε αποστολή στην περιοχή του Ντονμπάς.

Ο 37χρονος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντόνι Λαλίκαν σκοτώθηκε την Παρασκευή (3/10) στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία από επίθεση drone, σύμφωνα με ευρωπαϊκές ενώσεις δημοσιογράφων.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που δημοσιογράφος σκοτώνεται από drone στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο έμπειρος φωτορεπόρτερ με έδρα το Παρίσι βρισκόταν σε αποστολή όταν δέχθηκε την επίθεση το πρωί της Παρασκευής, όπως ανέφεραν η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, καθώς και η Γαλλική Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων.

Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Heorgiy Ivanchenko. Και οι δύο φορούσαν προστατευτικά γιλέκα με τη σήμανση «Press».

«Σήμερα στην Ουκρανία, η σημαντικότερη απειλή για τους δημοσιογράφους, όπως και για όλους τους πολίτες, είναι τα ρωσικά drones που κυνηγούν ανθρώπους», δήλωσε ο Σέργκι Τομιλένκο, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων της Ουκρανίας. «Δεν πρόκειται για τυχαία θύματα του πολέμου. Στοχεύοντας τους δημοσιογράφους, ο ρωσικός στρατός κυνηγά συνειδητά όσους προσπαθούν να καταγράψουν εγκλήματα πολέμου».

Οι συνθήκες του περιστατικού, που σημειώθηκε στις 9:20 τοπική ώρα, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το έργο του Λαλίκαν έχει δημοσιευτεί σε πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως οι γαλλικές εφημερίδες Le Monde, Le Figaro και Libération, καθώς και στις γερμανικές Der Spiegel, Zeit και Die Welt.

Ο φωτορεπόρτερ ταξίδεψε στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, και εργάστηκε εκτενώς στη χώρα, καταγράφοντας τις συνέπειες του πολέμου. Το έργο του επικεντρώθηκε στους κατοίκους της βιομηχανικής περιοχής Ντονμπάς στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Τον Ιανουάριο του 2024 κέρδισε το Βραβείο Βικτόρ Ουγκό για το συγκλονιστικό ρεπορτάζ του «Ξαφνικά Σκοτείνιασε ο Ουρανός», για την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του Λαλίκαν μέσω ανάρτησής του στο X. «Πληροφορήθηκα με βαθιά λύπη τον θάνατό του, θύμα ρωσικής επίθεσης με drone».