Ουκρανία: Βολή-ρεκόρ ελεύθερου σκοπευτή σκότωσε δυο Ρώσους στρατιώτες

Βίντεο απαθανατίζει Ουκρανό σκοπευτή, ο οποίος κατέρριψε το ρεκόρ της μεγαλύτερης επιβεβαιωμένης βολής και τραυμάτισε θανάσιμα δύο Ρώσους στρατιώτες.

Βίντεο που κάνει το γύρω του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες δείχνει, έναν Ουκρανό, ελεύθερος σκοπευτή -μέλος της ουκρανικής μονάδας ελεύθερων σκοπευτών “Pryvyd” ή “Φάντασμα”- να καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη βολή, σκοτώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες με μία σφαίρα από απόσταση 4.374 γιάρδων (σχεδόν 4 χιλιομέτρων), σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Η βολή πραγματοποιήθηκε με το 14,5 χιλιοστών ουκρανικής παραγωγής τυφέκιο, “Alligator”, και εκτελέστηκε με τη βοήθεια μέσων τεχνητής νοημοσύνης και drones.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που σημειώθηκε το ρεκόρ κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων την Πέμπτη. “Η ιστορική βολή έγινε στις 14 Αυγούστου 2025, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και την καθοδήγηση μη επανδρωμένου συστήματος, χρησιμοποιώντας το τυφέκιο Alligator 14,5 χιλιοστών”, ανέφερε ο στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπούτουσοφ, ο οποίος δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο.

“Η σφαίρα διαπέρασε το παράθυρο πίσω από το οποίο βρίσκονταν οι Ρώσοι στρατιώτες”, συμπλήρωσε.

Η βολή της Πέμπτης φέρεται να ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ για επιβεβαιωμένη εξουδετέρωση με ελεύθερο σκοπευτή, που είχε επίσης επιτευχθεί από Ουκρανό στρατιώτη. Εκείνο το ρεκόρ, στα 4.156 γιάρδες (περίπου 3,8 χλμ.), είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2023 από έναν 58χρονο βετεράνο ελεύθερο σκοπευτή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) με το εγχώριο τυφέκιο “Lord of the Horizon”.

Προηγουμένως, άγνωστο μέλος της καναδικής Δύναμης Ειδικών Επιχειρήσεων Joint Task Force 2 είχε πετύχει ρεκόρ 2,20 μιλίων στο Αφγανιστάν το 2017.

Όπως αναφέρει η NewYorkPost, σημειώνεται πως το “Alligator”, που σχεδιάστηκε από την ουκρανική εταιρεία XADO-Holding, έχει αρχική ταχύτητα σφαίρας έως 1.000 μέτρα το δευτερόλεπτο και δηλωμένη αποτελεσματική εμβέλεια 1,2 μιλίων, καθώς είχε κατασκευαστεί κυρίως για την εξουδετέρωση εξοπλισμού.