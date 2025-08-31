Φον ντερ Λάιεν στους FT: Η Ευρώπη έχει ακριβή σχέδια για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η Ευρώπη έχει “συγκεκριμένο” σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, δήλωσε στους Financial Times η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα υπάρχει και αμερικανική παρουσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει «πολύ ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, εγγυήσεις θα έχουν την υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξή της στους Financial Times που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα, επανέλαβε τη θέση της Ευρώπης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είναι πρωταρχικής σημασίας.

Φέρεται, επίσης, να πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθησυχάσει την Ευρώπη, διαβεβαιώνοντάς την πως θα υπάρξει κάποια μορφή αμερικανικής παρουσίας ως μέρος της στήριξης προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, αυτό τους επιβεβαιώθηκε επανειλημμένα.

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Η φον ντερ Λάιεν φέρεται να υπογράμμισε ακόμη ότι υπάρχει ένας σαφής οδικός χάρτης σε συνδυασμό με συμφωνία από τον Λευκό Οίκο – κάτι που έχει αμφισβητηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας αποχώρησαν με αισιοδοξία για μια πιθανή λήξη του πολέμου.

Έκτοτε, απέναντι στη ρωσική απόρριψη πολλών από τις προτεινόμενες λύσεις, η Ευρώπη προσπαθεί να διατηρήσει τη δυναμική προς τα εμπρός.

«Φυσικά, απαιτείται πάντοτε η πολιτική απόφαση της εκάστοτε χώρας, διότι η αποστολή στρατευμάτων είναι μία από τις σημαντικότερες κυριαρχικές αποφάσεις ενός έθνους», πρόσθεσε. «Ωστόσο, η αίσθηση του κατεπείγοντος είναι πολύ ισχυρή… προχωράει μπροστά. Πραγματικά παίρνει μορφή».

Η φον ντερ Λάιεν επαίνεσε τη δέσμευση του Τραμπ να συμμετάσχει στην ειρηνευτική προσπάθεια, μετά από μήνες αβεβαιότητας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με τη στάση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκφραστεί θετικά για τον Πούτιν και είχε συγκρουστεί με τον Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει, είναι ένας θηρευτής», είπε. «Ο Τραμπ θέλει την ειρήνη και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων… Έχει αρνητική εμπειρία με τον Πούτιν, όλο και περισσότερο ο Πούτιν δεν κάνει αυτά που λέει».

«Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες είχαμε πολλές συναντήσεις όπου ήταν προφανές ότι μπορεί κανείς να βασιστεί στους Ευρωπαίους», πρόσθεσε. «Είναι σαφές ότι όταν λέμε κάτι, το κάνουμε».

Οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική ανάπτυξη στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, θα υποστηρίξει έναν σημαντικά ενισχυμένο ουκρανικό στρατό, ο οποίος θα αποτελέσει τον πυρήνα της δύναμης αποτροπής.

Η Επιτροπή θα εξετάσει νέες χρηματοδοτικές πηγές για να εξασφαλίσει «βιώσιμη χρηματοδότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ως εγγύηση ασφαλείας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, το Κίεβο θα χρειαστεί «έναν αρκετά μεγάλο αριθμό στρατιωτών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν καλούς μισθούς και φυσικά σύγχρονο εξοπλισμό… είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει».

Όσοι συναντήθηκαν με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Παρίσι την Πέμπτη, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις υψηλού επιπέδου συνομιλίες, δήλωσαν τρεις διπλωμάτες που γνωρίζουν τα σχέδια στους FT.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.