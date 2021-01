Η Ουγγαρία στο Μεσαίωνα: Ο Όρμπαν απαιτεί σήμανση σε βιβλία με "γκέι περιεχόμενο"

Η ομοφοβική κυβέρνηση της Ουγγαρίας, η οποία έχει κάνει την εχθρότητα προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα κεντρικό μέρος της ακροδεξιάς ατζέντας της, την Τρίτη 19/1 διέταξε εκδοτικό οίκο να τοποθετήσει ειδικές σημάνσεις σε βιβλία που περιέχουν "συμπεριφορά διαφορετική από τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων".

ADVERTISING

Η κυβέρνηση του Όρμαν δήλωσε πως η ενέργεια αυτή είναι "αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών από την παραπλάνηση", (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό), όταν η Labrisz, μια λεσβιακή ομάδα, προχώρησε στη δημοσίευση ενός παιδικού βιβλίου μου μιλά για τη διαφορετικότητα, με τίτλο "Η χώρα των θαυμάτων είναι για όλους", το οποίο περιλαμβάνει και ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες.

Όπως γράφει το Reuters, στο βιβλίο συναντάμε ιστορίες για ένα λαγουδάκι που γεννήθηκε με τρία αυτιά, αλλά και για ένα αγόρι Ρομά που βρίσκει την αγάπη όταν συναντά ένα ξανθό αγόρι.

Να σημειωθεί ότι από τις συνολικά 17 ιστορίες του βιβλίου, μόνο 4 σχετίζονται με κάποιο ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρα.

Το βιβλίο, του οποίου οι συγγραφείς λένε ότι προορίζεται να διδάξει στα παιδιά να σέβονται τους ανθρώπους, παρουσιάζει και ένα ποίημα για έναν πρίγκιπα που παντρεύεται έναν άλλο πρίγκιπα.

Άλλες ιστορίες απεικονίζουν θετικά τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

"Το βιβλίο πωλείται ως παραμύθι, που ονομάζεται εξώφυλλο και έχει σχεδιαστεί αναλόγως, αλλά κρύβει το γεγονός ότι απεικονίζει συμπεριφορά διαφορετική από τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων", ανέφερε σε δήλωσή του το κυβερνητικό γραφείο στη Βουδαπέστη.

Η κυβέρνηση απαιτεί από την ομάδα Labrisz να τοποθετήσει ειδικές σημάνσεις σε όλα τα βιβλία με τέτοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου και του "Wonderland Is For Everyone".

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν υιοθετεί όλο και πιο εχθρικές ρητορικές και πολιτικές έναντι των ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδων τον τελευταίο χρόνο.

Πέρυσι η Ουγγαρία απαγόρευσε την αναγνώριση των διαφυλικών ταυτοτήτων σε επίσημα έγγραφα και τροποποίησε το σύνταγμα για να δηλώσει ότι σε μια οικογένεια «ο πατέρας είναι άνδρας και η μητέρα είναι γυναίκα».

Η ομοφοβική πολιτική του Ορμπάν, ωστόσο, δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα, όταν τον περασμένο Δεκέμβριο ομοφοβικός Ευρωβουλευτής από το κόμμα του πιάστηκε σε γκέι κορονο-όργιο στις Βρυξέλλες, κατά παράβαση των περιορισμών της πανδημίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.