Ουκρανία: Η Μόσχα χάνει εδάφη στο Λουχάνσκ και καλεί σε δημοψηφίσματα

Οι επείγουσες εκκλήσεις των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αρχών στις κατεχόμενες περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ για δημοψηφίσματα για την ένταξη στη Ρωσία, δείχνουν ότι η αντεπίθεση της Ουκρανίας στα ανατολικά όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό think tank, Institute for the Study of War, η αντεπίθεση των Ουκρανών έχει μειώσει το ηθικό στις ρωσικές μονάδες που θεωρούνταν "ελίτ", επικαλούμενο έγγραφα που προέρχονται από τις τάξεις του τακτικού στρατού της Ρωσίας με στρατευμένους που ζητούν "απόλυση λόγω επίμονης σωματικής και ηθικής κόπωσης".

Η Ουκρανία ανακατέλαβε ένα σημείο στρατηγικής σημασίας στα ανατολικά της πόλης του Λισιτσάνσκ, που σημαίνει ότι η Ρωσία δεν έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, η οποία αποτελεί κύριο στόχο του Πούτιν. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media απεικονίζεται το χωριό ερειπωμένο από Ρώσους στρατιώτες, καθώς και περίχωρα της πόλης απ' όπου φαίνεται πως οι Ρώσοι υποχωρούν.

Την ίδια ώρα, oυκρανικό πλήγμα χθες Δευτέρα το βράδυ σε χωριό που ελέγχεται από τη Ρωσία στην επαρχία Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά, δήλωσαν διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι. Το πλήγμα είχε στόχο το χωριό Κρασνοριτσένσκ, που βρίσκεται στο τμήμα της επαρχίας Λουχάνσκ που είναι υπό ρωσικό έλεγχο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχίας στο Κοινό Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού.

Μεντβέντεφ: "Να γίνει δημοψήφισμα"

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε πάντως τη Τρίτη πως είναι "ζωτικής σημασίας" για τους φιλορώσους αυτονομιστές στην Ουκρανία να πραγματοποιήσουν δημοψηφίσματα προκειμένου οι επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ να προσαρτηθούν στη Ρωσία.

Αναλυτικότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας οι αυτοανακηρυχθείσες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ να γίνουν επισήμως μέρος της Ρωσίας ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντά τους και προκειμένου να δικαιολογηθεί περαιτέρω η χρήση στρατιωτικής βίας από τη Ρωσία.

Τη Δευτέρα, οι ηγέτες των δύο Λαϊκών Δημοκρατικών συμφώνησαν να "συντονίσουν" τις προσπάθειές τους για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων με στόχο την ένταξή των δύο ουκρανικών περιφερειών στη Ρωσία, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

"Τα δημοψηφίσματα στο Ντονμπάς είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τη συστηματική προστασία των κατοίκων των Λαϊκών Δημοκρατικών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ και των άλλων απελευθερωμένων περιοχών, αλλά επίσης και για την αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης", τόνισε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι πλέον αναπληρωτής πρόεδρος του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, επεσήμανε ότι η Μόσχα θα πρέπει να επιτρέψει στις δύο περιοχές να ενταχθούν στη Ρωσία.

"Η καταπάτηση του εδάφους της Ρωσίας είναι ένα έγκλημα το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε όλες τις αμυντικές δυνάμεις", είπε.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στο Ντονμπάς συζητούν για την ένταξή τους στη Ρωσία από το 2014, όταν προσπάθησαν για πρώτη φορά να φύγουν από τον έλεγχο του Κιέβου.

Οι διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή στη χώρα, όπως η Χερσώνα και η Ζαπορίζια, αναφέρουν επί μήνες ότι επιθυμούν να διεξαγάγουν δημοψηφίσματα για την ένταξή τους στη Ρωσία.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν θέσει όλη την επαρχία Λουχάνσκ υπό τον έλεγχό τους. Μεγάλες περιοχές που διεκδικεί η Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας και το Κίεβο ελέγχει περιοχές τόσο στη Χερσώνα όσο και τη Ζαπορίζια, ενώ συνεχίζει την αντεπίθεσή του στα ανατολικά.

Σημειώνεται πως και το δημοτικό συμβούλιο στη περιφέρεια της Χερσώνας, απηύθυνε έκκληση στον εγκατεστημένο από τη Ρωσία περιφερειακό ηγέτη Βλαντιμίρ Σάλντο να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία "χωρίς καθυστέρηση", όπως μεταδίδει ο Guardian επικαλούμενος το RIA Novosti.

Μόσχα και Κίεβο πρόκειται να "ανταλλάξουν 200 αιχμαλώτους"

Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν την ίδια ώρα να προχωρήσουν σε "ανταλλαγή 200 αιχμαλώτων", όπως δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS.

"Σύντομα θα γίνει ανταλλαγή 200 αιχμαλώτων έπειτα από συμφωνία των πλευρών", επεσήμανε ο Ερντογάν, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια "σημαντική" πρόοδο στη σύγκρουση.

Ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για τη συμφωνία ή για τους αιχμάλωτους που θα αφορά.

θέλει να τελειώνει το συντομότερο δυνατό

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη εβδομάδα στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου "θέλει να τελειώνει το συντομότερο δυνατό", με αυτό τον πόλεμο.

Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έχει καταφέρει να διατηρήσει τους δεσμούς της χώρας του τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου, έχει προσφερθεί επανειλημμένα να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της σύρραξης και επανέλαβε ότι "πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που να ικανοποιεί όλο τον κόσμο".

Αλλά για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να επιστραφούν οι περιοχές που έχουν καταληφθεί: "Αυτό αναμένουμε και ελπίζουμε", υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες "εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση".

