Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός για τη Γάζα – Πάνω από 1 εκατ. διαδηλωτές στη Ρώμη

“Λευτεριά στην Παλαιστίνη” βροντοφώναξαν εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ευρώπη σε διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρέθηκαν σήμερα, Σάββατο (4/10), στους δρόμους, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό πληθυσμό και ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα.

Από την Ιταλία και τη Βρετανία μέχρι την Ινδία και το Πακιστάν πλήθος κόσμου σήμερα μίλησε την “ίδια γλώσσα” και φώναξε “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.

Πάνω από 1 εκατ. διαδηλωτές στη Ρώμη

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, πήραν μέρος σήμερα, Σάββατο (4/10) το απόγευμα σε διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού και του Gaza Sumud Flottilla, η οποία οργανώθηκε στην Ρώμη.

Η πορεία ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Οστιένσε και ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, περνώντας από το Κολοσσαίο.

Μεγαλειώδης διαδήλωση για την Παλαιστίνη στην Ιταλία (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, οργανώσεις Παλαιστινίων της Ιταλίας, ιταλικά συνδικάτα, η Ένωση Αντιφασιστών Ανταρτών Παρτιζάνων, και εκπρόσωποι κομμάτων της ιταλικής αντιπολίτευσης.

“Η Βαρκελώνη στους δρόμους”

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Βαρκελώνης, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Παλαιστίνη, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Πίσω από ένα τεράστιο, κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ», περίπου 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ποτάμι οργής στη Βαρκελώνη για τη Γάζα (AP Photo/Emilio Morenatti)

«Εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική του Ισραήλ δεν είναι σωστή και πρέπει να κατέβουμε στους δρόμους» είπε η Μάρτα Καράνθα, μια 65χρονη συνταξιούχος που είχε καλύψει το σώμα της με την παλαιστινιακή σημαία. “Η Βαρκελώνη κατεβαίνει στους δρόμους. Την Πέμπτη διαδηλώσαμε επίσης πολλοί, όταν αναχαιτίστηκε ο στολίσκος και αναμένουμε ότι σήμερα θα είμαστε περισσότεροι”, πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως περίπου 50 Ισπανοί κρατούνται στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τον ισραηλινό στρατό, όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο Χόρντι Μπας, ένας 40χρονος εκπαιδευτικός που κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία. «Το περιμέναμε ότι σήμερα θα έρχονταν πολλοί (σ.σ. στη διαδήλωση) επειδή γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δώσει λίγο θάρρος στον παλαιστινιακό πληθυσμό: να δουν ότι όλος ο κόσμος κινητοποιείται και στέκει αλληλέγγυος», είπε.

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Βαρκελώνη φωνάζουν "Λευτεριά στην Παλαιστίνη" (AP Photo/Bernat Armangue)

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για αργότερα και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, όπως στη Μαδρίτη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου περίπου 100.000 διαδηλωτές διέκοψαν το τελευταίο ετάπ του Γύρου της Ισπανίας, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ολοκληρώσουν πρόωρα τον ποδηλατικό αγώνα.

Ποτάμι οργής και στη Βρετανία

Η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε σήμερα δεκάδες υποστηρικτές της απαγορευμένης φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης, Palestine Action, οι οποίοι διαδήλωσαν παρά τα αιτήματα να ματαιώσουν τη διαμαρτυρία τους μετά την αιματηρή επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Οι οργανωτές απέρριψαν αιτήματα της αστυνομίας και της κυβέρνησης να ματαιώσουν τη σημερινή διαδήλωση, η οποία είχε ανακοινωθεί πριν από την επίθεση ως διαμαρτυρία κατά της απαγόρευσης της οργάνωσης στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε απευθύνει προηγουμένως σήμερα, μέσω του X, έκκληση για ηρεμία λέγοντας: «Καλώ όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν αυτό το σαββατοκύριακο να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την οδύνη των Βρετανών εβραίων. Είναι μια στιγμή θρήνου. Δεν είναι καιρός για να προκληθεί ένταση και περισσότερος πόνος. Είναι καιρός να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο».

Αστυνομικοί συνέλαβαν διαδηλωτές στην πλατεία Τραφάλγκαρ, οι οποίοι έγραφαν συνθήματα σε πανό δηλώνοντας την υποστήριξή τους στην Palestine Action, η οποία απαγορεύθηκε τον Ιούλιο αφού μέλη της διείσδυσαν σε αεροπορική βάση και προκάλεσαν ζημιές σε στρατιωτικά αεροπλάνα.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τη διαδήλωση και χειροκροτούσαν και επευφημούσαν αυτούς που συνελήφθησαν καθώς μεταφέρονταν χωρίς να προβάλουν αντίσταση στις κλούβες από τους αστυνομικούς. «Ντροπή σας», φώναζαν στους αστυνομικούς.

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν σε άλλο επεισόδιο αφού ύψωσαν ένα πανώ της Palestine Action στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ έξω από το κοινοβούλιο.

Παράλληλα διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Ινδία και Πακιστάν ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Τελ Αβίβ με αίτημα την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Διαδήλωση στην Ινδία για τη γενοκτονία στη Γάζα (AP Photo/Bikas Das)

Διαδήλωση για τη Γάζα στο Πακιστάν (AP Photo/K.M. Chaudary)