Παραιτήθηκε ο Βρετανός αξιωματούχος που επισκέφτηκε τα Kατεχόμενα

Σε παραίτηση οδηγήθηκε ο Βρετανός αξιωματούχος που επισκέφθηκε τα Κατεχόμενα. Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παραιτήθηκε ο Βρετανός Βουλευτής, Αφζάλ Χαν, από τη θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου για την Τουρκία μετά τις έντονες αντιδράσεις για την παράνομη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Κύπρο στις αρχές του μήνα και τη συνάντηση του με τον Ερσίν Τατάρ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για πρωτοφανές επικοινωνιακό «Βατερλώ» των Kατεχομένων και της Άγκυρας αλλά και για μία πολύ σημαντική διπλωματική νίκη για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Χαν είχε φτάσει στα κατεχόμενα μέσω του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και είχε γίνει δεκτός από τον Ερσίν Τατάρ στο «Προεδρικό» ενώ του είχε επίσης απονεμηθεί τίτλος «επίτιμου διδάκτορα» από πανεπιστήμιο των κατεχομένων.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση είχε αντιδράσει από την πρώτη στιγμή με οργή στην επίσκεψη, τόσο δημόσια όσο και παρασκηνιακά, θεωρώντας ότι αυτή τη φορά είχε ξεπεραστεί κάθε όριο καθώς, ο Μοχάμεντ Αφζάλ Χαν δεν ήταν μόνο βουλευτής, παρόμοιες επισκέψεις φιλότουρκων βουλευτών είχαν υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης.

Η κινητοποίηση της Λευκωσίας, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα επίπεδα, προκάλεσε και την άμεση αντίδραση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Βρετανίας, του Σώματος που εκπροσωπεί τις πέραν των 300,000 Βρετανών υπηκόων κυπριακής καταγωγής. Η τελευταία είχε ζητήσει την παραίτησή του, ενώ παρόμοια υπήρξε και η θέση της βρετανικής αντιπολίτευσης.

Μετά από τις διαστάσεις που πήρε το ζήτημα, ο Μοχάμεντ Αφζάλ Χαν εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, όπως έγινε γνωστό σήμερα, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο διευκρίνισε ότι το Λονδίνο δεν είχε γνώση για την ενέργεια του Χαν και πως ουδεμία αλλαγή υπάρχει στην πολιτική της Βρετανίας, έναντι του Κυπριακού και του ψευδοκράτους.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, σε ρεπορτάζ του το BBC, “η περιοχή δεν αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς τα τουρκικά στρατεύματα έχουν καταλάβει το βόρειο τμήμα της Κύπρου από την εισβολή του 1974”.

Σε ανάρτηση του πριν από λίγη ώρα στο X, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειώνει ότι παραίτηση «αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, που σε αυτή τη χρονική συγκυρία έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία». «Στέλνεται, ως αποτέλεσμα», επισημαίνει του ΥΠΕΞ, «το ηχηρό μήνυμα ότι δεν υφίσταται περιθώριο ανοχής, ούτε και περίπτωση υποτονικής αντίδρασης μας».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Επιπλέον, οι αποφάσεις του ΣΑ ΟΗΕ ως προς το παράνομο μόρφωμα είναι ενεργές ως προς τη διεθνή κοινότητα. Τέλος, είναι εκ του αποτελέσματος σαφές ότι πρέπει αλλά και μπορεί να υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις ως προς την παρανομία και σε σχέση με το υποτελές μόρφωμα, ιδιαίτερα ως προς όσους την υποθάλπουν, συνδράμουν, ή ανέχονται».