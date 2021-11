Πέτερινγκ: Η Ελλάδα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο - Της αξίζει η αλληλεγγύη της ΕΕ

Η Ελλάδα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και δικαιούται την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τόνισε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χανς- Γκερτ Πέτερινγκ (Hans-Gert Pöttering), απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία στην περιοχή προκαλώντας εντάσεις.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «Visualising, Analysing and Learning about EU Studies», που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης και το Wilfried Martens Centre for European Studies, με θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης», ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το πιο σημαντικό είναι, οι χώρες του βορρά στην ΕΕ να καταλάβουν ότι τα προβλήματα που έχετε εσείς στην Ανατολική Μεσόγειο είναι και δικά μας προβλήματα. Και τα προβλήματα που έχουμε εμείς στα ανατολικά, με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία είναι προβλήματα και της Ελλάδας».

«Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΕ αξίζει κάθε αλληλεγγύη, όταν έχει προβλήματα με γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά δεν είναι μέλος της ΕΕ και θα πρέπει να επιμείνουμε όσον αφορά τη σχέση με τη γειτονική σας χώρα, ότι πρέπει να ενεργούμε βάσει του διεθνούς δικαίου. Και η Ελλάδα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και σας αξίζει η αλληλεγγύη μας», τόνισε ο Χανς- Γκερτ Πέτερινγκ.

«Εάν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να το πούμε και πρέπει να το καταστήσουμε σαφές σε όλους όσοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να υπάρχει απάντηση. Η Ελλάδα αξίζει την αλληλεγγύη ολόκληρης της ΕΕ κι αν υπάρξει παραβίαση της επικράτειάς της ή παραβίαση από αέρος, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όποιον αφορά ότι αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από την ΕΕ και ότι εμείς ως ΕΕ θα είμαστε πάντα στο πλευρό των Ελλήνων εταίρων μας», υπογράμμισε, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι τάσσεται υπέρ ενός καθαρού διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων.

Με βάση την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη η λύση για το μεταναστευτικό

Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό- μεταναστευτικό, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «που πρέπει να το λύσουμε μαζί με βάση την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη» και στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «το ζήτημα της μετανάστευσης στην Ελλάδα δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ένα ζήτημα που αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ. Κι αυτό νομίζω ότι είναι θέμα αλληλεγγύης, το να μην αφήνουμε μόνους ούτε εσάς, ούτε τους Πολωνούς ή οποιονδήποτε άλλο».

Ο Χανς- Γκερτ Πέτερινγκ διευκρίνισε πως «πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δίνουμε άσυλο σε εκείνους τους ανθρώπους που απειλούνται από τις δικτατορίες στις χώρες τους και θέλουν να αμυνθούν, στους ανθρώπους που φεύγουν από τον πόλεμο», αλλά θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι «δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της Αφρικής στην ΕΕ, επομένως πρέπει να διαφοροποιηθούμε και να κάνουμε ασφαλέστερα τα εξωτερικά μας σύνορα και η Ελλάδα ανήκει σε εκείνες τις χώρες όπου έχουμε εξωτερικά σύνορα».

«Το 2015 περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν στη Γερμανία και ήταν λίγο- πολύ καλοδεχούμενοι. Νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί ξανά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα αλλά ταυτόχρονα να συνεργαστούμε με εκείνες τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Χρειαζόμαστε στενή συνεργασία με τη βόρεια Αφρική και φυσικά με την Τουρκία στο θέμα της μετανάστευσης, ώστε να σταματήσουν οι διακινητές. «Κι αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως παρότι χρειάζεται ένας συνδυασμός μέτρων κι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, έχει σημειωθεί πρόοδος.

Για το Αφγανιστάν και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή με αφορμή την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία, ο κ. Πέτερινγκ σχολίασε: «Θα έδινα βοήθεια στο Αφγανιστάν μόνο αν αυτή η βοήθεια έφτανε στον λαό κι αν οι Ταλιμπάν ακολουθούσαν κάποιες αρχές. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ισορροπία αλλά θα το έκανα μόνο στη βάση προϋποθέσεων».

Προς τη σωστή κατεύθυνση τα οικονομικά μέτρα για την πανδημία, αλλά να επιστραφούν τα χρήματα

Σε ό,τι αφορά την πανδημία και τη διαχείριση των επιπτώσεών της, ο κ. Πέτερινγκ, αφού επισήμανε πως ενώ στην αρχή υπήρξε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος σε εθνικό επίπεδο, «πολύ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ευτυχώς ότι θα πρέπει να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα μαζί» κι εν τέλει «αν συγκρίνουμε την ΕΕ (σ.σ. στο πώς διαχειρίστηκε την κρίση) με άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και αλλού, ήμασταν αρκετά επιτυχημένοι και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό».

Αναφορικά με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε ότι «ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει να επιστραφούν (στη συνέχεια) τα χρήματα», εκφράζοντας την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει δικούς της πόρους.

Χρήσιμος ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης

O πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ελλάδα, τη χώρα απ' όπου, όπως υπογράμμισε, προέρχονται όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι και χαρακτήρισε πολύ σημαντική την αρχή της αλληλεγγύης «που μας ενώνει κι ελπίζουμε να μας δώσει τη δύναμη, την ικανότητα και το κουράγιο να λύσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μαζί».

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο που αναπτύσσεται μέσα από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης τον χαρακτήρισε πολύ χρήσιμο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει πάντα να συζητάμε εντός του πλαισίου της ΕΕ για τις κοινές αξίες των χωρών μας -την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, τη Δημοκρατία, την ελευθερία, την έννομη τάξη και την ειρήνη, που σηματοδοτούν και την κοινή μας πορεία.

