Πέθανε η Ronnie Spector, τραγουδίστρια των θρυλικών Ronettes

Η Ρόνι Σπέκτορ τραγουδίστρια του ποπ συγκροτήματος The Ronettes της δεκαετίας του 1960, πέθανε χθες μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ήταν 78 ετών.

Η οικογένεια της Ρόνι Σπέκτορ έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας.

«Η αγαπημένη μας άγγελος στη Γη, η Ρόνι έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο σήμερα μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν με την οικογένεια και στην αγκαλιά του συζύγου της, Τζόναθαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η Ρόνι έζησε τη ζωή της με μια σπίθα στα μάτια της, μια τολμηρή στάση, μια απίστευτη αίσθηση του χιούμορ και ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της. Ήταν γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ο χαρούμενος ήχος, η παιχνιδιάρικη φύση και η μαγική παρουσία της θα συνεχίσουν να ζουν σε όλους όσους την γνώρισαν, την άκουσαν ή την είδαν».

Η Ρόνι Σπέκτορ έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του '60 μαζί με την αδελφή της Εστέλ Μπένετ και την ξαδέρφη της Νέντρα Τάλεϊ με το συγκρότημα The Ronettes.

H Ρόνι Σπέκτορ τραγούδησε τα περισσότερα τραγούδια από το πρώτο και μοναδικό άλμπουμ του γκρουπ, «Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica» του 1964, από το οποίο έγιναν επιτυχίες τα «Baby, I Love You», «Walking in the Rain», «I Can Hear Music» και «Be My Baby».

Μετά τη διάλυση των Ronettes το 1967, η Ρόνι κυκλοφόρησε πέντε σόλο άλμπουμ: Siren (1980), Unfinished Business (1987), Something's Gonna Happen (2003), Last of the Rock Stars (2006) και English Heart (2016) .

Η Ρόνι Σπέκτορ παντρελυτηκε τον Φιλ Σπέκτορ το 1968.

Όπως γράφει στα απομνημονεύματά της "Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness" και "My Life as a Fabulous Ronette" ο Φιλ ήταν ένας κακοποιητικός σύζυγος με "εκκεντρική" συμπεριφορά. Μάλιστα φαίνεται πως διατηρούσε στο υπόγειο της έπαυλής που διέμεναν, ένα φέρετρο, ως μια διαρκή υπενθύμιση πως θα την σκότωνε σε περίπτωση που τον εγκατέλειπε. Το 1972 το έσκασε από το σπίτι ξυπόλητη με την βοήθεια της μητέρας της.

"Ο Φιλ μου πήρε το τραγούδι και ήταν καταστροφικό γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα ξανατραγουδήσω. Μέχρι να μπει στη φυλακή δεν μπορούσα να αντιληφθώ την σημασία της έκφρασης "ο τροχός γυρίζει". Ήμουν κι εγώ φυλακισμένη στην έπαυλη για 7 χρόνια χωρίς να μπορώ να πάω πουθενά".

