Πιέζει η Ρωσία: “Έχει εξαντληθεί η δυναμική για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία”

Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους για καταστροφικές ενέργειες και διαβλέπει εξάντληση της δυναμικής που δημιούργησε η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος εκτίμησε την Τετάρτη ότι η δυναμική για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που δημιουργήθηκε πρόσφατα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, έχει «σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί», καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει σκληρύνει τη στάση του έναντι της Μόσχας.

Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση για τον τερματισμό της πιο φονικής χερσαίας σύρραξης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο παρελθόν ζητούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει κάποια εδάφη στη Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνευση, δηλώνει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό ότι απογοητεύθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο και χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον έλεγχο των όπλων, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία ότι τορπίλισαν τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ισχυρή δυναμική που δημιουργήθηκε στο Άνκορατζ υπέρ της εξεύρεσης συμφωνίας έχει εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των προσπαθειών αντιπάλων (σ.σ. της Ρωσίας) και υποστηρικτών του πολέμου», δήλωσε ο Ριαμπκόφ όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα καταστροφικών ενεργειών, κυρίως των Ευρωπαίων», πρόσθεσε.