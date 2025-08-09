Πυροβολισμοί έξω από τα κεντρικά του CDC – Νεκρός αστυνομικός και ο δράστης

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης, δίπλα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Emory στην Ατλάντα, το βράδυ της Παρασκευής. Νεκρός και ο δράστης, που φέρεται να είχε ως στόχο τα κεντρικά του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Ένοπλος σκότωσε χθες, Παρασκευή (08/08) έναν αστυνομικό κοντά στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα των ΗΠΑ, πριν εντοπιστεί νεκρός στο σημείο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επίθεση με πυροβόλο όπλο συνέβη πριν από τις 17.00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), κοντά στο συγκρότημα των CDC και ένα φαρμακείο, όπως διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας στην Ατλάντα Ντάριν Σίρμπαουμ.

Ο ύποπτος, που πιθανόν έδρασε μόνος του σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε νεκρός στον δεύτερο όροφο ενός φαρμακείου, έχοντας υποκύψει σε τραύματα από σφαίρα, τα οποία πιθανόν τα προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Οχήματα έκτακτης ανάγκης παρατάσσονται κοντά στο Πανεπιστήμιο Emory και στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στην Ατλάντα 2025 Jeff Amy/AP Photo

“Ο δράστης είναι νεκρός και κανένας πολίτης δεν σκοτώθηκε από σφαίρες σε αυτή την επίθεση”, δήλωσε ο δήμαρχος της Ατλάντα Άντρι Ντίκενς σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο συγκρότημα του CDC υπήρξε ανταλλαγή πολλών πυρών. Ενενήντα δύο παιδιά ενός παιδικού σταθμού στο συγκρότημα αυτό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους σε γειτονικό σχολείο.

Όχημα της Υπηρεσίας Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας κοντά στον τόπο των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα 2025 Mike Stewart/AP Photo

Ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έγινε γνωστή, πίστευε ότι η ασθένειά του είχε προκληθεί από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όπως μετέδωσε το CNN και ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές. Σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του υπόπτου είχε ενημερώσει χθες το πρωί τις αρχές ότι ο γιος του έχει τάσεις αυτοκτονίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν θέλησε να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση της έρευνας εάν ο ύποπτος είχε θέσει στόχο τα CDC λόγω του εμβολίου για τον κορονοϊό.

Αστυνομικοί κοντά στο σημείο των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα 2025 Mike Stewart/AP Photo

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στην επίθεση, ο Ντέιβιντ Ρόουζ, ήταν 33 ετών, πατέρας δύο παιδιών και αφήνει πίσω του την έγκυο σύζυγό του και δύο παιδιά, σύμφωνα με την αστυνομία.