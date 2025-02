Placebo: Διώκεται ποινικά ο Brian Molko επειδή… είπε την αλήθεια για τη Μελόνι

Ο τραγουδιστής Brian Molko κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση της ακροδεξιάς Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Ο Brian Molko, frontman των Placebo, κατηγορείται για δυσφήμιση μετά από σχόλια που φέρεται να έκανε εναντίον της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αποκαλώντας την «κομμάτι σκ@τ@, φασίστρια, ρατσίστρια» στα ιταλικά, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τορίνο το 2023.

Τον Αύγουστο του 2023, η Μελόνι μήνυσε τον Molko για τις δηλώσεις του. Στη συνέχεια, οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα και πλέον ο Molko αντιμετωπίζει κατηγορίες για «περιφρόνηση προς τους θεσμούς». Τη Δευτέρα, δε, το ιταλικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε το πράσινο φως στους εισαγγελείς του Τορίνο να προχωρήσουν με τη δίωξη.

Στην Ιταλία, η δυσφήμηση της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, της δικαιοσύνης ή του στρατού επισύρει πρόστιμο έως 5.000 ευρώ, ενώ η υπόθεση οδηγείται απευθείας σε δίκη. Αν και η δημόσια δυσφήμηση μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια, εκπρόσωπος του υπουργού Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο Molko δύσκολα θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης.

Εκπρόσωπος του συγκροτήματος αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο στον Guardian.

Η Μελόνι ηγείται του εθνικιστικού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας και του ακροδεξιού συνασπισμού που κυβερνά τη χώρα από το 2022, εφαρμόζοντας σκληρές πολιτικές για τη μετανάστευση, τις αμβλώσεις και τη γονεϊκότητα για ομόφυλα ζευγάρια. Πρόσφατα, συμμετείχε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, δίπλα σε άλλες ακροδεξιές προσωπικότητες.

Το κόμμα της απαγόρευσε πρόσφατα την παρένθετη μητρότητα, εξισώνοντας όσους καταφεύγουν σε αυτήν στο εξωτερικό με τρομοκράτες, παιδεραστές και εγκληματίες πολέμου -απόφαση που φαίνεται να εντάσσεται στη γενικότερη ομοφοβική πολιτική του κόμματος. Ωστόσο, αγνοείται το γεγονός ότι 9 στα 10 από τα 250 ιταλικά ζευγάρια που καταφεύγουν κάθε χρόνο σε παρένθετη μητρότητα είναι ετεροφυλόφιλα.

Τον Μάιο, η φιλόσοφος Ντονατέλα Ντι Τσέζα, η οποία έχει δεχτεί μήνυση από τον γαμπρό της Μελόνι επειδή σύγκρινε μια ομιλία του με το «Ο Αγών μου» του Χίτλερ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί στρατηγικά τις αγωγές δυσφήμησης για να φιμώσει δημόσια πρόσωπα. Κατά το πρώτο έτος της διακυβέρνησης Μελόνι καταγράφηκε ο ψηλότερος αριθμός νομικών διώξεων κατά της ελευθερίας του λόγου, σύμφωνα με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Molko ίδρυσε τους Placebo το 1994. Το βρετανικό ροκ συγκρότημα είναι -μεταξύ άλλων- γνωστό για τους στίχους που χρησιμοποιεί, που αγγίζουν θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η χρήση ναρκωτικών και η ψυχική υγεία. Το single Nancy Boy έφτασε στο Νο 4 των βρετανικών charts το 1997, ενώ ο πιο πρόσφατος δίσκος τους, Never Let Me Go, κυκλοφόρησε το 2022.