Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο αναγνωρίζει ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόβσκ

Η Μόσχα επιχειρεί να ανοίξει νέο μέτωπο στην ανατολική Ουκρανία, με το Κίεβο να κάνει λόγο για την πρώτη μεγάλης κλίμακας επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ.

Η Ουκρανία παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι οι ρωσικές δυνάμεις πέρασαν τα σύνορα της ανατολικής βιομηχανικής περιφέρειας του Ντνιπροπετρόβσκ, επιχειρώντας να εδραιώσουν την παρουσία τους. «Είναι η πρώτη τόσο μεγάλης κλίμακας επίθεση στην περιοχή», δήλωσε στο BBC ο Βίκτορ Τρεχούμποφ από την Επιχειρησιακή Ομάδα Στρατευμάτων του Ντνίπρο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η προέλαση σταμάτησε.

Η Μόσχα υποστήριζε όλο το καλοκαίρι ότι έχει εισέλθει στην περιοχή, προσπαθώντας να σπρώξει το μέτωπο βαθύτερα από το Ντονέτσκ. Τον Ιούνιο μάλιστα είχε μιλήσει για έναρξη επίθεσης, όμως οι ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για περιορισμένες διεισδύσεις στα σύνορα. Η ανεξάρτητη πλατφόρμα χαρτογράφησης DeepState εκτίμησε ότι οι Ρώσοι κατέλαβαν δύο χωριά –το Ζαπορίζκε και το Νοβοχριχορίβκα– κάτι που το Κίεβο διαψεύδει, επιμένοντας πως συνεχίζει να τα ελέγχει.

Διπλωματικό αδιέξοδο και «παγίδα» στις διαπραγματεύσεις

Μια ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόβσκ θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα στο ηθικό των Ουκρανών, την ώρα που η διπλωματική προσπάθεια για ειρήνη από την πλευρά των ΗΠΑ δείχνει να βαλτώνει, παρά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Πούτιν πρότεινε στον Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος εάν η Ουκρανία παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχό της.

Ωστόσο, τόσο το Κίεβο όσο και η ΕΕ εκτιμούν πως πρόκειται για «παγίδα», με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας να τονίζει: «Η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία παραχώρηση και παραμένει ο επιτιθέμενος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από επαφές με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι δρομολογεί συνάντηση κορυφής, όμως ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ απάντησε ότι «δεν υπάρχει ατζέντα» και καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, ζητά από τη Δύση να εντείνει τις προσπάθειες για μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας. Ο Βρετανός ναύαρχος σερ Τόνι Ραντάκιν βρέθηκε στο Κίεβο, ενώ το Λονδίνο διαμήνυσε πως είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι απαραίτητες ώστε ο ουκρανικός στρατός να μπορεί να υπερασπιστεί τη χώρα μακροπρόθεσμα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών για άνδρες 18–22 ετών. Ο πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριτένκο δήλωσε ότι όσοι βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό θα μπορούν να επιστρέψουν και να ξαναφύγουν ελεύθερα. Το μέτρο έρχεται καθώς όλο και περισσότεροι γονείς στέλνουν τους γιους τους στο εξωτερικό πριν κλείσουν τα 18, ώστε να αποφύγουν μελλοντική στράτευση.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο υποχρεωτικής θητείας έχει κατέβει στα 25 έτη. Υπολογίζεται ότι περίπου 5,6 εκατομμύρια Ουκρανοί άνδρες ζουν σήμερα στο εξωτερικό.