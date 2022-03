Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο - Χάρτης

Σε περιοχές του Βορρά, της Ανατολής και του Νότου έχουν πλέον εξαπλωθεί τα ρωσικά στρατεύματα που συνεχίζουν τις επιθέσεις για έκτη ημέρα στην Ουκρανία, με τους συνεχείς βομβαρδισμούς και άρματα μάχης να "ανοίγουν" δρόμο για την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων.

Στους χάρτες που έδωσε στη δημοσιότητα Institute for the Study of War (ISW), απεικονίζονται οι περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο καθώς και η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, οπότε και πραγματοποιήθηκε η ρωσική εισβολή έως και τη Δευτέρα28 Φεβρουαρίου.

ADVERTISING

CLEA PECULIER/AFP

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε πως ο ρωσικός στρατός θα βομβαρδίσει υποδομές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο Κίεβο και κάλεσε τους αμάχους που ζουν κοντά να φύγουν από αυτές τις τοποθεσίες.

"Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο.

Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις