Πόλη στην Ισπανία απαγορεύει τις μουσουλμανικές θρησκευτικές γιορτές σε δημόσιους χώρους

Ρεσιτάλ ρατσισμού και ισλαμοφοβίας στην Ισπανία, μετά την απόφαση δήμου να απαγορεύσει μουσουλμανικές θρησκευτικές γιορτές σε δημόσιους χώρους.

Σε μία απόφαση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων προχώρησε για πρώτη φορά δήμος στην Ισπανία, με την οποία απαγορεύει σε μουσουλμάνους τη χρήση δημόσιων εγκαταστάσεων, όπως δημοτικά κέντρα και γυμναστήρια, για τον εορτασμό θρησκευτικών εορτών όπως το Eid al-Fitr , που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού και το Eid al-Adha.

Η απόφαση ελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο της Χουμίγια (Jumilla), στην περιοχή της Μούρθια, με πρωτοβουλία του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP). Τη στήριξή του προσέφερε εμμέσως το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο απείχε από την ψηφοφορία, ενώ οι τοπικές αριστερές παρατάξεις καταψήφισαν την πρόταση.

Σύμφωνα με την απόφαση “οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για θρησκευτικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις ξένες προς την ταυτότητά μας, εκτός εάν διοργανώνονται από τις τοπικές αρχές“.

Το τοπικό παράρτημα του Vox πανηγύρισε την ψήφιση του μέτρου στα social media, γράφοντας: “Χάρη στο Vox πέρασε το πρώτο μέτρο απαγόρευσης ισλαμικών εορτών σε δημόσιους χώρους της Ισπανίας. Η Ισπανία είναι και θα είναι για πάντα γη χριστιανική”.

Με τη σειρά τους μουσουλμανικές οργανώσεις καταγγέλλουν την απόφαση κάνοντας λόγο για ισλαμοφοβικό μέτρο, με τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ισλαμικών Οργανώσεων να δηλώνει στην El País: “Δεν στοχοποιούν άλλες θρησκείες, μόνο τη δική μας. Ειλικρινά, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια νιώθω φόβο για το τι συμβαίνει στην Ισπανία”.

Η Χουμίγια είναι πόλη περίπου 27.000 κατοίκων, εκ των οποίων το 7,5% προέρχεται από κυρίως μουσουλμανικές χώρες.

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του ισπανικού Συντάγματος, το οποίο εγγυάται την ελευθερία ιδεολογίας, θρησκείας και λατρείας, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό πέρα από την προστασία της δημόσιας τάξης.

Ο Φρανθίσκο Λούκας, επικεφαλής των Σοσιαλιστών στην περιφέρεια της Μούρθια, δήλωσε μέσω X: “Το Λαϊκό Κόμμα παραβιάζει το Σύνταγμα και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή, μόνο και μόνο για να κερδίσει εξουσία”.

Η Χουάνα Γκουαρντιόλα, πρώην σοσιαλίστρια δήμαρχος της πόλης, διερωτήθηκε: “Τι εννοούν όταν λένε ‘ταυτότητα’; Και τι γίνεται με τη μουσουλμανική κληρονομιά αιώνων αυτού του τόπου;”.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Χουμίγια ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι την αραβική κατάκτηση τον 8ο αιώνα. Ως Yumil-la παρέμεινε μια κυρίως αραβική πόλη για αιώνες, μέχρι που δέχτηκε επίθεση από χριστιανικά στρατεύματα υπό την ηγεσία του Αλφόνσο Ι’ της Καστίλης, στα μέσα του 13ου αιώνα.

Ο τοπικός Άραβας ηγεμόνας τότε κατέληξε σε συμφωνία, γνωστή ως η συνθήκη του Αλκατράζ, σύμφωνα με την οποία ο Αλφόνσο μπορούσε να είναι βασιλιάς, με την προϋπόθεση ότι θα σεβόταν τα δικαιώματα του υπάρχοντος πληθυσμού. Ωστόσο, λίγο μετά το θάνατο του Αλφόνσο, η Καστίλη παραβίασε τη συμφωνία και εισέβαλε στη Χουμίγια, τερματίζοντας την αραβική κυριαρχία.