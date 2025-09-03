Πορεία διαμαρτυρίας στο σπίτι του Νετανιάχου: “Σταμάτα να καθυστερείς”

Συγγενείς ομήρων και άλλοι πολίτες διαδήλωσαν την Τετάρτη έξω από την οικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Εκατοντάδες Ισραηλινοί συμμετείχαν την Τρίτη σε διαμαρτυρία κοντά στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την επιστροφή των ομήρων μαζί με τους συγγενείς όσων παραμένουν στη Γάζα.

Η διαμαρτυρία, όπως αναφέρει η εφημερίδα Haaretz, διοργανώνεται από το Mishmeret 101, κίνημα διαμαρτυρίας με επικεφαλής γυναίκες.

Η Βίκι Κόεν, μητέρα του απαχθέντος στρατιώτη Νίμροντ Κόεν, μίλησε στην εκδήλωση, λέγοντας ότι ο γιος της επιστρατεύτηκε για να «προστατεύσει το Ισραήλ με τις αξίες του Σιωνισμού και την αγάπη για τη χώρα».

Η Κόεν μίλησε στο πλήθος για τις «στιγμές φρίκης» κατά τις οποίες ο γιος της «απήχθη άγρια ​​στις 7 Οκτωβρίου».

«Ως μητέρα, μου είναι δύσκολο να τον σκεφτώ ακόμα σε αυτό το σκοτεινό και επικίνδυνο μέρος, για σχεδόν 700 ημέρες», είπε. «Για σχεδόν δύο χρόνια, δεν έχω ακούσει τη φωνή του. Μου λείπει τόσο πολύ».

«Είναι κρίμα που αυτοί είναι οι ηγέτες μας, που μας εγκαταλείπουν», είπε. «Είναι έγκλημα αυτό που κάνουν, σε όλους μας. Ήρθαμε στην Ιερουσαλήμ για να μπορέσουν ίσως να μας ακούσουν. Στο Τελ Αβίβ, κανείς δεν ακούει, οπότε ίσως εδώ τελικά να μας ακούσουν”.

Η κα Κοέν κάλεσε τέλος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να φέρει “τους ομήρους πίσω χωρίς χρονοτριβή. Μη θέτετε άλλο σε κίνδυνο τους στρατιώτες μας και πάψτε, επιτέλους, να χρονοτριβείτε”.