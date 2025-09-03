Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το τελεφερίκ Γκλόρια – Τρεις νεκροί, εννιά σοβαρά τραυματίες

Το εμβληματικό τελεφερίκ της πορτογαλικής πρωτεύουσας εκτροχιάστηκε και συνετρίβη. Αναφορές για νεκρούς.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) στη Λισαβόνα όπου το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη.

Σύμφωνα με το CNN Portugal τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό

Πηγή από το INEM (Εθνικό Ινστιτούτο Έκτακτης Ανάγκης και Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης) δήλωσε στο CNN Portugal ότι τουλάχιστον εννέα από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Το Elevador da Glória μπορεί να μεταφέρει έως και 42 άτομα.