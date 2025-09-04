Πορτογαλία: Εθνικό πένθος μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια – Ήταν “εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα”

Σε πένθος η Πορτογαλία μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια, με 15 νεκρούς και 18 τραυματίες. Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες για το τραγικό δυστύχημα.

Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Πορτογαλία μετά τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Άλλοι 18 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πέντε εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τουρίστες συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών, ωστόσο οι εθνικότητές τους δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως μια «τραγική στιγμή για την πόλη». Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, η οποία θα φιλοξενήσει τον δήμαρχο στο υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη, κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους. Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τη «συμπόνια και αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας».

Εκτροχιασμός του τελεφερίκ Γκλόρια (AP Photo/Armando Franca)

Αστυνομία και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης παρέμειναν επί ώρες στο σημείο, καθώς ξεκίνησαν οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος – από την εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, από την εθνική αρχή οδικής ασφάλειας, αλλά και από την ποινική αστυνομία. Ο επικεφαλής της δημόσιας συγκοινωνίας της Λισαβόνας, Carris, επισκέφθηκε επίσης το σημείο το βράδυ της Τετάρτης και η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση ότι είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι τετραετείς και ενδιάμεσοι διετείς έλεγχοι συντήρησης, όπως και οι καθημερινοί, εβδομαδιαίοι και μηνιαίοι.

Ωστόσο, μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπήρξε βλάβη στο σύστημα φρένων του τελεφερίκ, το οποίο άρχισε να κατηφορίζει ανεξέλεγκτα τον απότομο δρόμο, πριν συγκρουστεί με ένα κτήριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν, μεταδίδει το BBC. Παραμένει ασαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο τελεφερίκ τη στιγμή του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην Avenida da Liberdade.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το χαρακτηριστικό κίτρινο βαγόνι του τελεφερίκ να είναι αναποδογυρισμένο και σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο. Κόσμος τρέχει μακριά από το σημείο, ενώ στον αέρα φαίνεται να αιωρείται καπνός.

Μια αυτόπτης μάρτυρας είπε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador ότι το όχημα ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα». «Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε γιατί νομίζαμε ότι [το βαγόνι] θα συγκρουστεί με το κάτω», είπε η Τερέζα ντ’Αβό. «Αλλά έπεσε στη στροφή και έπεσε πάνω σε ένα κτίριο», πρόσθεσε.

Άλλη μάρτυρας είπε στο πορτογαλικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ έπεσε με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε σε κτήριο «με τρομερή δύναμη». «Χτύπησε το κτήριο με τρομερή δύναμη και διαλύθηκε σαν χάρτινο κουτί· δεν είχε φρένα», είπε η γυναίκα.

Οι αρχές της Λισαβόνας αναφέρουν ότι είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί το ακριβές αίτιο του δυστυχήματος. Ωστόσο, η εφημερίδα Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο χαλάρωσε κατά μήκος της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και το όχημα να πέσει πάνω σε κτήριο.

Εκτροχιασμός του τελεφερίκ Γκλόρια (AP Photo/Armando Franca)

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέστειλε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «συγκλονισμένος από το τρομερό δυστύχημα».

Τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια κινούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες. Είναι συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός συρματόσχοινου έλξης, πράγμα που σημαίνει ότι καθώς το ένα κατεβαίνει την πλαγιά, το βάρος του ανεβάζει το άλλο, επιτρέποντας την ταυτόχρονη άνοδο και κάθοδο.

Το τελεφερίκ Γκλόρια είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα και τουριστικά σημεία της Λισαβόνας. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα.

Τα εμβληματικά κίτρινα βαγόνια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας πόλης με τόσους λόφους όπως η Λισαβόνα. Διασχίζουν τους λιθόστρωτους δρόμους της πόλης με χαρακτηριστική ευκολία.

Το συγκεκριμένο τελεφερίκ που συνετρίβη διανύει απόσταση περίπου 275 μέτρων από την πλατεία Restauradores, στο κέντρο της Λισαβόνας, έως τους γραφικούς, λιθόστρωτους δρόμους της περιοχής Bairro Alto – ή «Άνω Γειτονιά» – διαδρομή που διαρκεί μόλις τρία λεπτά.

Αυτό, όπως και τα άλλα τελεφερίκ, χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της Λισαβόνας, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλές στους τουρίστες – και στο τέλος του καλοκαιριού, η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστη.