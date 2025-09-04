Πορτογαλία: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ – Τουρίστες τα περισσότερα θύματα

Ταχεία και διεξοδική έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτίων του δυστυχήματος με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός, Λουίς Μοντένιγκο. Οι αναφορές για προβλήματα στο καλώδιο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των πορτογαλικών αρχών γύρω από τα αίτια που οδήγησαν στον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια στο κέντρο της Λισαβόνας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όταν προσέκρουσε σε κτίριο.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι οι ιατροδικαστές είχαν μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει τα πτώματα πέντε Πορτογάλων, δύο Νοτιοκορεατών και ενός Ελβετού υπηκόου, χωρίς να αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θύματα.

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας της Πορτογαλίας, Λουίς Νέβες, δήλωσε ότι υπάρχει «υψηλός βαθμός βεβαιότητας» ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν και δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Ουκρανός και ένας Γερμανός, αν και οι ταυτότητες τους δεν είχαν επιβεβαιωθεί επίσημα ακόμα.

Τα παραμορφωμένα συντρίμμια του κίτρινου βαγονιού τύπου τραμ, το οποίο μεταφέρει κόσμο πάνω και κάτω από έναν απότομο λόφο στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, βρίσκονταν στο σημείο όπου είχε εκτραπεί, μόλις λίγα μέτρα μακριά από ένα ίδιο με αυτό που βρισκόταν στο κάτω μέρος της απότομης πλαγιάς των 265 μέτρων. Το καλώδιο έλξης που τα συνέδεε είχε σπάσει.

Ο 75χρονος Άμπελ Εστέβες, κάτοικος της Λισαβόνας, και η σύζυγός του με τον εγγονό τους, ήταν ανάμεσα στους 40 επιβάτες στο κάτω βαγόνι που το είδαν να κατρακυλάει προς αυτούς πριν εκτραπεί την τελευταία στιγμή.

«Είπα στη γυναίκα μου: ‘Θα πεθάνουμε όλοι εδώ’», δήλωσε στο Reuters. «Πήρε μια φρενήρη ταχύτητα, έκανε μια ελαφριά στροφή και χτύπησε το κτίριο με έναν δυνατό θρόισμα.»

Πολλοί επισκέπτες ανάμεσα στα θύματα

Οι σημαίες κυμάτισαν μεσίστιες και άνθρωποι άφησαν λουλούδια στον τόπο της συντριβής, καθώς η Πορτογαλία κήρυξε ημέρα πένθους. Ο Πάπας έστειλε συλλυπητήρια και ευλογίες στα θύματα, τους συγγενείς και τους διασώστες.

«Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες στην πρόσφατη ιστορία μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Λουίς Μοντένιγκο, σε τηλεοπτική δήλωση, προσθέτοντας ότι αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος γρήγορα.

Είπε επίσης ότι η πορτογαλική κρατική αεροπορική εταιρεία TAP προσέφερε να παρέχει μεταφορές για τις οικογένειες των θυμάτων και να επαναπατρίσει τους τραυματίες και τους νεκρούς.

Σαράντα άτομα τραυματίστηκαν στο ατύχημα, με 15 να χάνουν τη ζωή τους στο σημείο και άλλος ένας να πεθαίνει στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν τέσσερις Πορτογάλοι, δύο Γερμανοί, δύο Ισπανοί, ένας Κορεάτης, ένας Κεβερδιανός, ένας Καναδός, ένας Ιταλός, ένας Γάλλος πολίτης, ένας Ελβετός και ένας Μαροκινός, δήλωσε η διευθύντρια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Λισαβόνας, Μαργαρίτα Μαρτίνς.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια τριμελής οικογένεια Γερμανών βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα. Ο πατέρας πέθανε στην συντριβή, ενώ η μητέρα τραυματίστηκε σοβαρά και το τρίχρονο παιδί τους υπέστη ελαφρά τραύματα, όπως ανέφεραν.

Η Ελιάνα Τσάβες, μια Βραζιλιάνα που ζει στη Λισαβόνα για 20 χρόνια, είπε ότι περνούσε καθημερινά από τον Ascensor da Glória – ένα από τα σύμβολα της πόλης. «Οι άνθρωποι λένε ότι ήταν αμέλεια, αλλά δεν ήταν αμέλεια», είπε, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Το επιβλέπουν σχολαστικά. Ήταν ένα ατύχημα, όπως μπορεί να συμβεί με ένα αεροπορικό ή αυτοκινητιστικό ατύχημα.»

Οι αναφορές για προβλήματα στο καλώδιο του τελεφερίκ

Ο Μανουέλ Λεάλ, επικεφαλής του συνδικάτου Fectrans, είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι οι εργαζόμενοι είχαν παραπονεθεί για προβλήματα με την τάση του καλωδίου που τραβά τα βαγόνια, γεγονός που έκανε δύσκολη την πέδηση, αλλά ήταν ακόμη νωρίς για να ειπωθεί αν αυτό ήταν η αιτία του ατυχήματος. Η δημοτική εταιρεία μεταφορών Carris δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης έχουν εκτελεστεί», συμπεριλαμβανομένων μηνιαίων και εβδομαδιαίων συντηρήσεων και καθημερινών επιθεωρήσεων.

«Το πρωί της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση και δεν ανιχνεύθηκαν βλάβες… Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι το πρόβλημα ήταν με το καλώδιο. Η έρευνα θα καθορίσει την αιτία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Carris, Πέδρο Μπόγκας, στους δημοσιογράφους.

Είπε ότι η συντήρηση του τελεφερίκ είχε ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες από το 2007 και είχε εκτελεστεί από πιστοποιημένους και εξειδικευμένους τεχνικούς.

Τα δύο βαγόνια, το καθένα ικανό να μεταφέρει περίπου 40 άτομα, ανεβοκατεβαίνουν εναλλάξ την πλαγιά καθώς οι ηλεκτρικοί κινητήρες τραβούν το καλώδιο που τα συνδέει.

Το καλώδιο φαίνεται να έχει σπάσει, δήλωσε αξιωματικός της πυροσβεστικής. Προφανώς αδυνατώντας να ελέγξει την καθοδική πορεία του, το βαγόνι μπήκε στη στροφή πολύ γρήγορα, πέφτοντας πάνω στο λιθόστρωτο και προσκρούοντας σε κτίριο.

Το κάτω βαγόνι τράβηξε πίσω μερικά μέτρα και φαινόταν ανέπαφο, αλλά βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες έδειξαν αρκετούς επιβάτες να πηδούν από τα παράθυρά του.

Η γραμμή, που άνοιξε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην Πλατεία Restauradores με το Bairro Alto, ή Ανώτερο Τμήμα, που είναι διάσημο για τη νυχτερινή του ζωή, και μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια άτομα τον χρόνο.

Η Πορτογαλία, και ιδιαίτερα η Λισαβόνα, έχει δεχθεί περισσότερους τουρίστες την τελευταία δεκαετία, με επισκέπτες να γεμίζουν την δημοφιλή κεντρική περιοχή τους καλοκαιρινούς μήνες.