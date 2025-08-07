Πούτιν: Θα μπορούσα να συναντήσω τον Τραμπ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η επικείμενη συνάντησή του με τον Τραμπ «θα μπορούσε» να διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε αυτό το είδος της συνάντησης. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους μιλώντας στο πλευρό του προέδρου των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, τον οποίο υποδέχτηκε ο Ρώσος πρόεδρος στο Κρεμλίνο.

Παράλληλα ο Πούτιν ισχυρίσθηκε ότι δεν υπάρχουν οι «προϋποθέσεις» για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο Ουκρανός ομόλογός του επιμένει σε μια τέτοια συνάντηση κορυφής. «Δεν έχω τίποτα εναντίον του γενικά. (Μια συνάντηση) είναι εφικτή, αλλά πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνει. Δυστυχώς, είμαστε ακόμα μακριά από αυτές τις προϋποθέσεις», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Νωρίτερα σήμερα, ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ανακοίνωσε πως Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. «Με πρόταση της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε συμφωνία επί της αρχής για την διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρχίζουμε τώρα ειδικές προετοιμασίες από κοινού με τους Αμερικανούς εταίρους», δήλωσε ο Ουσακόφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.