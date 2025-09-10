Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2024

Μία ιδιωτική συνάντηση με τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο είχε ο Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος βρέθηκε στο Λονδίνο για σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

Ο Πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη (10/09) με τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο, στο Clarence House στο Λονδίνο, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2024.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο Βασιλιάς είχε μια ιδιωτική συνάντηση με τον γιο του, Δούκα του Σάσεξ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην βασιλική κατοικία, η οποία διήρκεσε περίπου 50 λεπτά.

Ο Βασιλιάς Κάρολος ταξίδεψε στο Λονδίνο από τη Σκωτία το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ο Πρίγκιπας Χάρι βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Ο Πρίγκιπας Χάρι είχε μιλήσει συναισθηματικά σε συνέντευξή του στο BBC τον Μάιο του 2025 για την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του, λέγοντας: “Θα ήθελα μια συμφιλίωση με την οικογένειά μου“.

Η συνάντηση του Πρίγκιπα Χάρι με τον Βασιλιά Κάρολο θεωρείται ως το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων τους και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, σε αυτό που φαινόταν να είναι ένα βαθύ οικογενειακό χάσμα.

Η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί μαζί ήταν αμέσως μετά τη διάγνωση καρκίνου του Βασιλιά Κάρολου πέρυσι, με τον Πρίγκιπα Χάρι να ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια σύντομη συνάντηση.

Από τότε, ο Πρίγκιπας Χάρι έχει επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών υποθέσεων, αλλά δεν είχε ξανασυναντήσει τον πατέρα του.

Ο Πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα και συμμετείχε σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων στο Λονδίνο και το Νότιγχαμ, ενώ υπήρχαν ερωτήματα για το αν θα υπήρχε συνάντηση με τον πατέρα του. Ο Πρίγκιπας θα αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη και θα επιστρέψει στις ΗΠΑ και στην οικογένειά του, που δεν τον συνόδευσε σε αυτό το ταξίδι.