Πρώην συνεργάτης βουλευτή του ακροδεξιού AfD φυλακίστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και εννέα μηνών για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας καταδικάστηκε συνεργάτης του ακροδεξιού Maximilian Krah, πρώην ευρωβουλευτή και νυν βουλευτή του AfD

Ένας βοηθός που εργαζόταν για ένα ηγετικό μέλος του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και εννέα μηνών για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο Jian Guo είχε εργαστεί στις Βρυξέλλες για τον Maximilian Krah, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πέντε χρόνια μέχρι πέρυσι. Ο Krah είναι τώρα βουλευτής στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Το δικαστήριο της Δρέσδης στην ανατολική Γερμανία εξέτασε την υπόθεση του πρώην βοηθού του Krah, ο οποίος είχε συλλέξει πληροφορίες και διαβίβασε εμπιστευτικά έγγραφα στις κινεζικές αρχές.

Ο Jian Guo επέμεινε στην αθωότητά του, δηλώνοντας ότι δεν είχε εργαστεί για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, ενώ ο Krah δήλωσε στο δικαστήριο τον περασμένο μήνα ότι έμαθε για τις κατηγορίες εναντίον του πρώην υπαλλήλου του μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το BBC.

Ο κατηγορούμενος, Γερμανός υπήκοος, κατηγορήθηκε από τους εισαγγελείς ότι εργαζόταν για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες από το 2002, σε μια υπόθεση που πυροδότησε ανησυχίες για τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είχε επίσης κατηγορηθεί για κατασκοπεία σε βάρος Κινέζων αντιφρονούντων και μελών της αντιπολίτευσης στη Γερμανία.

Το δικαστήριο της Δρέσδης χαρακτήρισε την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή, αν και στην τελική του δήλωση ο Jian Guo δήλωσε την περασμένη εβδομάδα: «Δεν εργάστηκα για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και είμαι αθώος».

Ο Jian Guo κατηγορήθηκε ότι ενεργούσε ως υπεύθυνος για μια Κινέζα υπήκοο που εργάζονταν για μια εταιρεία logistics στο αεροδρόμιο της Λειψίας, η οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως η Yaqi X, κατηγορήθηκε ότι παρείχε δεδομένα σχετικά με φορτία, πτήσεις και επιβάτες. Παραδέχτηκε ότι μετέφερε πληροφορίες, αλλά αρνήθηκε να έχει γνώση κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων.

Αντιδρώντας στην ποινή φυλάκισης του πρώην βοηθού του, ο Krah δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι «αμέσως μετά τη σύλληψη έλαβα τα απαραίτητα μέτρα και ενίσχυσα σημαντικά την ασφάλεια στο γραφείο μου».

Ο ακροδεξιός βουλευτής παραιτήθηκε από τη θέση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωρίτερα φέτος, μετά την εκλογή του στο Bundestag τον Φεβρουάριο, όταν έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές στην ανατολική πολιτεία της Σαξονίας.