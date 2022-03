Ρεπορτάζ στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας: Άνθρωποι φοβισμένοι, αναζητούν τρόπο σωτηρίας

Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας μίλησε ο απεσταλμένος του NEWS 24/7, Μάνος Φραγκιουδάκης, μέσα από την εκπομπή του SPORT24 "The Show Must Go On".

Οι συνθήκες για τους Ουκρανούς πρόσφυγες είναι εξαιρετικά δύσκολες, με τις πολωνικές αρχές, αλλά και τους εθελοντές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να περιθάλψουν τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους.

"Είναι απίστευτη η οργάνωση στη μετάβαση των προσφύγων. Η πολωνική πλευρά είναι πολύ οργανωμένη. Οι άνθρωποι είναι στο άγνωστο, είναι φοβισμένοι. Πρόκειται για οικογένειες με παιδιά, κατά βάση μητέρες με παιδιά, οι πατεράδες έχουν μείνει πίσω", ανέφερε ο Μάνος Φραγκιουδάκης.

"Δεν έχουν ιδέα το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, για το πότε θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Στα τρένα γίνεται πραγματικά χαμός. Οι άνθρωποι κοιμούνται δύο και τρεις ημέρες μέχρι να φύγουνε", συνέχισε ο απεσταλμένος του NEWS 24/7.

