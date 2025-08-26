Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ Valerie Zink – Βαριές καταγγελίες για τον ρόλο του στη Γάζα

Με βαριές καταγγελίες κατά του Reuters για τη στάση του στο ζήτημα της Γάζας παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ Valerie Zink. Ανάρτησε φωτογραφία με σκισμένη τη δημοσιογραφική της ταυτότητα.

Η Καναδή φωτορεπόρτερ Valerie Zink παραιτήθηκε από το Reuters έπειτα από οκτώ χρόνια συνεργασίας, επικρίνοντας τη στάση του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου για τη Γάζα ως «προδοσία των δημοσιογράφων» και κατηγορώντας το ότι «δικαιολογεί και διευκολύνει» τη δολοφονία 245 δημοσιογράφων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αναρτώντας μία φωτογραφία της δημοσιογραφικής ταυτότητάς της κομμένης στα δύο, η φωτορεπόρτερ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να στηρίζει το Reuters. «Σε αυτό το σημείο, είναι αδύνατο για μένα να διατηρήσω οποιαδήποτε σχέση με το Reuters, δεδομένου του ρόλου του στη δικαιολόγηση και διευκόλυνση της συστηματικής εξόντωσης 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», ανέφερε την Τρίτη μέσω της πλατφόρμας X. Η Zink είπε ότι εργάστηκε ως συνεργαζόμενη φωτογράφος του Reuters για οκτώ χρόνια, με τις φωτογραφίες της να δημοσιεύονται σε διεθνή ενημερωτικά μέσα όπως οι New York Times, το Al Jazeera και άλλα.

Η ίδια κατηγόρησε το Reuters για τον τρόπο που κάλυψε τη δολοφονία του Anas Al-Sharif και συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα, λέγοντας ότι ενίσχυσε τον «εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό» του Ισραήλ ότι ο Al-Sharif ήταν μέλος της Χαμάς — «ένα από τα αμέτρητα ψέματα που μέσα όπως το Reuters έχουν πρόθυμα επαναλάβει και επικυρώσει», όπως είπε.

«Εκτίμησα τη δουλειά που προσέφερα στο Reuters τα τελευταία οκτώ χρόνια, αλλά πλέον δεν μπορώ να φανταστώ να φορώ αυτή την ταυτότητα τύπου παρά μόνο με βαθιά ντροπή και θλίψη», δήλωσε.

Η Zink ανέφερε ακόμα πως “η προθυμία του Reuters να μεταδίδει την προπαγάνδα του Ισραήλ” δεν έσωσε ούτε τους δικούς του δημοσιογράφους από τη “γενοκτονία του Ισραήλ”.

«Δεν ξέρω τι σημαίνει να αρχίσουμε να τιμούμε πραγματικά το θάρρος και τη θυσία των δημοσιογράφων στη Γάζα -των γενναιότερων και καλύτερων που υπήρξαν ποτέ- αλλά από εδώ και πέρα θα κατευθύνω ό,τι έχω να προσφέρω έχοντας αυτό ως οδηγό», επεσήμανε, αναφερόμενη στο θάρρος των Παλαιστίνιων συναδέλφων της.

«Χρωστάω στους συναδέλφους μου στην Παλαιστίνη τουλάχιστον αυτό – και πολύ περισσότερα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη δολοφονία έξι ακόμη δημοσιογράφων, ανάμεσά τους και του εικονολήπτη του Reuters Hossam Al-Masri, στην ισραηλινή βομβιστική επίθεση της Δευτέρας στο νοσοκομείο Νasser της Γάζας, η Zink σημείωσε: «Ήταν αυτό που είναι γνωστό ως επίθεση “διπλού χτυπήματος”, όπου το Ισραήλ βομβαρδίζει έναν πολιτικό στόχο όπως ένα σχολείο ή νοσοκομείο, περιμένει να φτάσουν διασώστες, ιατρικές ομάδες και δημοσιογράφοι — και μετά ξαναχτυπά».

Η Zink υπογράμμισε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι άμεσα υπεύθυνα για τη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν τέτοιες ενέργειες, παραθέτοντας τα λόγια του Jeremy Scahill, ο οποίος είπε ότι μεγάλα μέσα — από τους New York Times έως το Reuters — έχουν λειτουργήσει ως «γραμμή παραγωγής για την προπαγάνδα του Ισραήλ», εξωραΐζοντας εγκλήματα πολέμου, απανθρωποποιώντας τα θύματα και εγκαταλείποντας τόσο τους συναδέλφους τους όσο και τη δέσμευσή τους για αληθινή και ηθική δημοσιογραφία.

Πρόσθεσε ότι τα δυτικά ΜΜΕ, επαναλαμβάνοντας τις «γενοκτονικές επινοήσεις» του Ισραήλ χωρίς να εξετάζουν αν έχουν αξιοπιστία και εγκαταλείποντας τις βασικές δημοσιογραφικές αρχές, έχουν επιτρέψει τη δολοφονία περισσότερων δημοσιογράφων στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια απ’ ό,τι σε όλους τους μεγάλους πολέμους μαζί, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ευρύτερη δυστυχία του πληθυσμού.

Οι πρόσφατες απώλειες ανεβάζουν τον αριθμό των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023 στους 246.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 62.700 Παλαιστίνιους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Η στρατιωτική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμό.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον πόλεμο κατά του θύλακα.