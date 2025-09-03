Reuters: Πούτιν και Σι “πιάστηκαν” να μιλούν για το προσδόκιμο ζωής μέχρι τα 150 και την αθανασία

Οι ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας συζήτησαν live για το πως μπορεί να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.

Ανησυχίες για τη… μακροζωία φαίνεται ότι μοιράστηκαν στην τελευταία συνάντησή τους ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, όταν ο Ρώσος πρόεδρος περπάτησε δίπλα στον Κινέζο ομόλογό του την Τετάρτη, ένα μικρόφωνο τους “έπιασε” να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τηλεοπτικών οργανισμών της Κίνας CGTN, AP και Reuters.

Ειρήσθω εν παρόδω, η κινεζική ραδιοτηλεοπτική διοίκηση δήλωσε ότι η κάλυψη της εκδήλωσης από το CCTV προβλήθηκε 1,9 δισεκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο και από περισσότερους από 400 εκατομμύρια στην τηλεόραση.

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς το βήμα της Τιενανμέν όπου παρακολούθησαν την παρέλαση, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Ο μεταφραστής πρόσθεσε ότι «τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Απαντώντας, ο Σι, ο οποίος ήταν εκτός κάμερας, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».