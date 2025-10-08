Κόσμος Πόλεμος στην Ουκρανία

Ρωσία: 3 νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ

Διαβάζεται σε 1'
Ρωσία: 3 νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ
Russia Ukraine

Επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας τον θάνατο τριών ατόμων.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

Σχετικό Άρθρο
Κόσμος

Πούτιν: Φέτος καταλάβαμε 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα