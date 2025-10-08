Ρωσία: 3 νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ

Επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας τον θάνατο τριών ατόμων.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.