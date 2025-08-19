Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή σορών

Σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αντάλλαξαν οι δύο χώρες.

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, όπως μετέδωσε σήμερα Τρίτη (19/08), το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Η Μόσχα παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών και παρέλαβε, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή 19 σορούς δικών της στρατιωτών, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Αντίστοιχη ανταλλαγή, σε αναλογία 1.000 προς 19, είχε πραγματοποιηθεί και στις 17 Ιουλίου.

Επιπλέον και σύμφωνα με το Themoscowtimes, το Συντονιστικό Επιτελείο για τη Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η τελευταία ανταλλαγή σορών στρατιωτών εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί κατά τις ρωσοουκρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, στις αρχές του καλοκαιριού.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στις νοτιοανατολικές περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια της Ουκρανίας, καθώς και στην παραμεθόρια περιοχή Κουρσκ στη νοτιοδυτική Ρωσία, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει προσωρινά ύστερα από αιφνιδιαστική εισβολή τον περασμένο Αύγουστο του 2024.

Η Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ανταλλαγή.

Παράλληλα, το ουκρανικό επιτελείο σημείωσε ότι πέντε από τους νεκρούς που παραδόθηκαν αυτή τη φορά περιλαμβάνονταν σε κατάλογο βαριά τραυματισμένων και σοβαρά ασθενών στρατιωτών που είχαν οριστεί για ανταλλαγή αιχμαλώτων.

“Η ρωσική πλευρά συνεχίζει να κωλυσιεργεί και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της”, ανέφερε το επιτελείο σε ανάρτηση στο Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο, οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε μια μαζική ανταλλαγή αιχμαλώτων και στην παράδοση 6.000 σορών στρατιωτών εκατέρωθεν. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και ο επαναπατρισμός των πεσόντων παραμένουν από τους ελάχιστους τομείς στους οποίους συνεχίζεται η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το ουκρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και ανακριτικές αρχές θα αναλάβουν την ταυτοποίηση των σορών που παραδόθηκαν πρόσφατα.