Ρούμπιο: Πλήρης στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ στο Ισραήλ

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ στο Ισραήλ. Προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ σε περίπτωση αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ, εξέφρασε τη πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι οι προτεραιότητες της Ουάσινγκτον είναι η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και η καταστροφή της Χαμάς.

Σε δηλώσεις του, μαζί με τον Νετανιάχου, ο Ρούμπιο δεν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εκεχειρίας και δεν επανέλαβε την προηγούμενη κριτική του προς το Ισραήλ για την αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα στη Ντόχα, κατά ηγετών της Χαμάς.

Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη (16/9) ,θα επισκεφτεί τη Ντόχα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Κατάρ μετά την ισραηλινή επιδρομή. Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής Αραβικών και Ισλαμικών κρατών στη Ντόχα, ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάτ αλ-Θάνι, δήλωσε ότι η επιδρομή του Ισραήλ είχε στόχο να ακυρώσει τις συνομιλίες για την εκεχειρία.

Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να εξετάζουν μια ειρηνική λύση», αλλά με την προϋπόθεση ότι η Χαμάς θα καταστραφεί. «Στο τέλος της ημέρας, ό,τι και αν έχει συμβεί, ο στόχος παραμένει ο ίδιος: όλοι οι 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, πρέπει να επιστρέψουν σπίτι τους», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από αρκετούς συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, του Καναδά, του Βελγίου και της Αυστραλίας, ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο καθιστά μια ειρηνική συμφωνία δύσκολη.

«Στην πραγματικότητα, το κάνει πιο δύσκολο να διαπραγματευτείς… γιατί ενδυναμώνει αυτές τις ομάδες» είπε, αναφερόμενος στη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παραστρατιωτικές οργανώσεις. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε προειδοποιήσει τις χώρες που ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη «ότι θα υπάρξει ισραηλινή αντίδραση σε αυτές τις κινήσεις», ενδεχομένως αναφερόμενος σε μια ισραηλινή κίνηση για την προσάρτηση κατεχόμενων περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Ο Ρούμπιο απέφυγε να σχολιάσει την προγραμματισμένη ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, την οποία οι Ισραηλινοί στρατιώτες συνεχίζουν να καταστρέφουν, ενώ ζητούν από τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές. Η Διεθνής Κοινότητα έχει καταδικάσει τη δράση αυτή.