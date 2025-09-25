Σαρκοζί: Αν θέλουν να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω

“Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω. Αλλά με το κεφάλι ψηλά” δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στην πρώτη του αντίδραση μετά την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε.

Ο Νικολά Σαρκοζί χαρακτήρισε την καταδίκη του, για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι, ως «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου» και ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε από το Δικαστήριο του Παρισιού σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και στέρηση των πολιτικών και πολιτειακών δικαιωμάτων για πέντε έτη.

Στην πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι όσα συνέβησαν στο δικαστήριο “είναι εξαιρετικά σοβαρά για το κράτος δικαίου” και “για την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στη δικαιοσύνη”.

“Καταδικάστηκα επειδή, υποτίθεται, επέτρεψα σε δύο συνεργάτες μου να σκεφτούν την ιδέα της παράνομης χρηματοδότησης της καμπάνιας μου” συνέχισε.

“Θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Θα συμμορφωθώ με τις κλήσεις των δικαστηρίων. Και αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος“, δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί.

“Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα”, πρόσθεσε πριν ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση. “Πιθανότατα θα χρειαστεί να εμφανιστώ με χειροπέδες ενώπιον του Εφετείου. Αυτοί που με μισούν νομίζουν ότι με ταπεινώνουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, είναι η εικόνα της Γαλλίας. Και αν κάποιος πρόδωσε τους Γάλλους, δεν είμαι εγώ· είναι αυτή η απίστευτη αδικία που μόλις παρακολουθήσατε. Δεν έχω πνεύμα εκδίκησης, ούτε μίσος, αλλά να το καταλάβουν όλοι και να το ακούσουν: θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω την πλήρη αθωότητά μου”, κατέληξε.