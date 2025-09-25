Σαρκοζί: Πέντε χρόνια φυλάκιση για το μαύρο χρήμα από τον Καντάφι

Ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή επέβαλαν οι γαλλικές Αρχές στον πρώην πρόεδρο της χώρας που κατηγορείται για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Την απόφαση για την ποινή του Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσαν οι γαλλικές Αρχές, επιβάλλοντας στον πρώην πρόεδρο της χώρας, ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή.

Ειδικότερα, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε από το Δικαστήριο του Παρισιού σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και στέρηση των πολιτικών και πολιτειακών δικαιωμάτων για πέντε έτη.

Το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα κράτησης, αφού έκανε λόγο για «πράξεις εξαιρετικής σοβαρότητας που είναι ικανές να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτούς που τους εκπροσωπούν».

Πρόκειται, όπως σημειώνει ο Guardian, για πραγματικά ιστορική στιγμή, καθώς, αναμένεται ο Σαρκοζί να τεθεί υπό κράτηση ακόμη και αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η Le Monde εξηγεί ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας «θα κληθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία για να του γνωστοποιηθεί η ημερομηνία φυλάκισής του», και τυχόν έφεση δεν θα αναστείλει την ποινή.

Η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (PNF) είχε ζητήσει επτά χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο 300.000 ευρώ, πενταετή αφαίρεση του δικαιώματος εκλογής και απαγόρευση άσκησης δικαστικής εξουσίας.

Teresa Suarez/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νωρίτερα, ο Νικολά Σαρκοζί είχε κριθεί ένοχος για εγκληματική οργάνωση στη δίκη για τη φερόμενη παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι και συγκεκριμένα για την κατηγορία της σύστασης συμμορίαςενώ αθωώθηκε από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και δωροληψίας.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Σαρκοζί συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο 70χρονος πολιτικός δικαζόταν, μαζί με 9 κατηγορούμενους ακόμα, από τον Ιανουάριο με τις κατηγορίες της “απόκρυψης υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων, διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας και εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την τέλεση εγκλήματος”.

Ο επίσης κατηγορούμενος Κλοντ Γκεάν, πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Νικολά Σαρκοζί, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, πλαστογραφία και χρήση πλαστογραφίας, καθώς και για επιβαρυμένο ξέπλυμα χρήματος σε υπόθεση ύποπτης χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Ο πρώην υπουργός Μπρις Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική οργάνωση και του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, ανακοίνωσε επίσης ότι τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν: ο Άχμεντ Σαλέμ Μπουγκσάν, ο Εντουάρ Ούλμο και ο πρώην υπουργός Έρικ Βερθ.

Η συμφωνία με τον Καντάφι

Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, ο Σαρκοζί είχε συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης το 2005, σύμφωνα με την οποία ο Καντάφι χρηματοδότησε παράνομα την προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς που συνδέονται με Λίβυους κατασκόπους, τρομοκράτες, εμπόρους όπλων και φήμες ότι εκατομμύρια ευρώ στάλθηκαν από τον Καντάφι στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο θάνατος βασικού μάρτυρα

Η απόφαση για την υπόθεση Σαρκοζί επισκιάστηκε από τον θάνατο του επιχειρηματία Ζιάτ Τακιεντίν, βασικού μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος πέθανε την Τρίτη (23/9) στη Βηρυτό.

Ο Τακιεντίν είχε καταθέσει ότι βοήθησε στην παράδοση πέντε εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά από τον Καντάφι στον Σαρκοζί και στον τότε αρχηγό του επιτελείου του το 2006 και το 2007.

Ωστόσο, αργότερα αναίρεσε τις δηλώσεις του και η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, προκαλώντας νέα έρευνα για πίεση σε μάρτυρες, με τον Σαρκοζί και τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί να κατηγορούνται.

Ο θάνατος του Τακιεντίν, ο οποίος ζούσε στο Λίβανο για να αποφύγει ένταλμα σύλληψης από τη Γαλλία, προσέθεσε αβεβαιότητες στην διαδικασία εκδίκασης.

Η δίκη και οι κατηγορίες

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Σαρκοζί και οι συνεργάτες του είχαν συνάψει συμφωνία με τον Καντάφι το 2005 για να χρηματοδοτήσουν παράνομα την προεδρική του εκστρατεία δύο χρόνια αργότερα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση από τον Καντάφι σε αντάλλαγμα βοήθεια για την αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του, μετά τις κατηγορίες για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών τη δεκαετία του 1980 και 1990, με εκατοντάδες θύματα.

Ο Καντάφι τελικά ανατράπηκε και εκτελέστηκε το 2011, κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, ενώ η στρατιωτική παρέμβαση του ΝΑΤΟ, με τη Γαλλία να παίζει κεντρικό ρόλο, επέβαλε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Μαζί με τον Σαρκοζί κατηγορούνται ακόμα 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένων του Κλοντ Γκεάν, πρώην στενού συνεργάτη του Σαρκοζί, του Ερίκ Βερτ, υπεύθυνου χρηματοδότησης της εκστρατείας του, και του Μπρις Ορτεφό, πρώην υπουργού. Η υπόθεση στηρίζεται σε καταθέσεις πρώην Λίβυων αξιωματούχων, ταξίδια του Γκεάν και του Ορτεφό στη Λιβύη, οικονομικές μεταφορές και τα σημειωματάρια του πρώην Λίβυου υπουργού Πετρελαίου, Σουκρί Γκανέμ, ο οποίος βρέθηκε πνιγμένος το 2012 στον Δούναβη.

Ο Νικολά Σαρκοζί (AP Photo/Kamil Zihnioglu, File)

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει σωρεία νομικών προβλημάτων μετά το πέρας της θητείας του.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, διατάσσοντάς τον να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι για ένα χρόνο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε πρώην Γάλλο αρχηγό κράτους.

Επίσης, πέρυσι, εφετείο επιβεβαίωσε ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας σχετικά με την αποτυχημένη υποψηφιότητά του για επανεκλογή το 2012.

Πάντως ανεξαρτήτως των νομικών του προβλημάτων, ο Σαρκοζί, ο οποίος αυτοχαρακτηριζόταν ως «υπερπρόεδρος» κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνεχίζει να διατηρεί σημαντική επιρροή και δημοτικότητα στην δεξιά πτέρυγα της γαλλικής πολιτικής σκηνής και είναι γνωστός για τις τακτικές συναντήσεις του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.