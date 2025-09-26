La Santé: Η ιστορική φυλακή που ίσως οδηγηθεί ο Σαρκοζί – Τα VIP κελιά με ντους και τηλεόραση

Πώς μοιάζει η φυλακή των VIPs “La Santé” που ίσως φιλοξενήσει τον Νικολά Σαρκοζί. Τα προνόμια της “πτέρυγας των διάσημων”.

Σε μία ιστορική φυλακή των Παρισίων, το σωφρονιστικό κατάστημα La Santé, ενδέχεται να μεταφερθεί ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ύστερα από την καταδίκη του για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει κάτι επίσημα, όμως γνώστες του γαλλικού δικαστικού συστήματος αναφέρουν ότι πιθανότερος τόπος κράτησης είναι η La Santé, μια φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον αριστερό εξτρεμιστή «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

«Είναι η φυλακή που είναι πιο κατάλληλη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένωσης σωφρονιστικών υπαλλήλων Βιλφρίντ Φονκ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η La Santé διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP διαμερίσματα», όπου στο παρελθόν έχουν φυλακιστεί γνωστές πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην συνεργάτης του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, που ήταν μεταξύ των καταδικασθέντων την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην VIP πτέρυγα διαμένουν σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνήθη κελιά των τριών ατόμων, και βγαίνουν μόνοι τους για προαυλισμό για λόγους ασφαλείας. Πέραν αυτών, ο Φονκ τόνισε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από εκείνες στα υπόλοιπα κελιά, τα οποία κυμαίνονται σε μέγεθος από 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα.

Ντους, τηλέφωνο και τηλεόραση (επί πληρωμή) στο κελί

Ο Julien Fischmeister, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις Φυλακές, δήλωσε ότι η La Santé έχει πρόσφατα ανακαινιστεί, και γι’ αυτό οι συνθήκες είναι καλύτερες από πολλές άλλες φυλακές.

Μετά την ανακαίνιση, όλα τα κελιά διαθέτουν ιδιωτικό ντους. Όπως αναφέρει το Reuters, αν ο Σαρκοζί οδηγηθεί τελικά εκεί, θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, με αντίτιμο 14 ευρώ το μήνα. Το κελί περιλαμβάνει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Fischmeister ανέφερε ότι ο Σαρκοζί θα λαμβάνει έτοιμα γεύματα, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα και να μαγειρεύουν μόνοι τους μέσα στο κελί.

Η VIP πτέρυγα της φυλακής La Santé:

«Δεν ευχόμαστε σε κανέναν να φυλακιστεί, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι, επιτέλους, μια προσωπικότητα από έναν κοινωνικό κύκλο που συνήθως γλιτώνει τη φυλακή, οδηγείται σε αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμα και στην πτέρυγα VIP, ο Fischmeister αναφέρει ότι η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια «τραυματική εμπειρία» για τον Σαρκοζί.

Ως πρώην πρόεδρος με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «απόβρασμα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές «αύρες» νερού της αστυνομίας.

Καταστολή στις φυλακές

Ένας από τους πολιτικούς προστατευόμενους του Σαρκοζί, ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, έχει κεντρικό ρόλο στην κυβερνητική εκστρατεία για την αυστηροποίηση των συνθηκών κράτησης για επικίνδυνους κρατούμενους.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι πολλοί κρατούμενοι συνεχίζουν τις εγκληματικές δραστηριότητές τους μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας λαθραία κινητά τηλέφωνα για να δίνουν εντολές, ακόμη και για δολοφονίες. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου κρατούμενοι παραγγέλνουν κεμπάπ και σούσι μέσω drone, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σχετικές καταγγελίες σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε σειρά επιθέσεων σε φυλακές σε όλη τη Γαλλία, τις οποίες οι αρχές αποδίδουν σε μέλη ομάδας στο Telegram με την ονομασία «Δικαιώματα Κρατουμένων Γαλλίας», που ήθελε να αναδείξει τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Η φυλακή La Santé: