Global Sumud Flotilla: Τι θα γίνει με τους ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ

Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που κρατούνται στο Ισραήλ.

Διεθνείς και εγχώριες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναχαίτιση από το Ισραήλ δεκάδων σκαφών του Global Sumud Flotilla, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα σκάφη κατελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις και εκατοντάδες ακτιβιστές κρατούνται.

Το Reuters αναλύει τις νομικές συνέπειες για τους ακτιβιστές και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Τι έχει συμβεί σε προηγούμενες προσπάθειες να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας

Όπως και σε προηγούμενες προσπάθειες να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας, οι ακτιβιστές που συνελήφθησαν μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπου θα αντιμετωπίσουν τη διαδικασία απέλασης, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ορισμένοι από αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν από τις ισραηλινές Αρχές ενώ επιχειρούσαν και πάλι να σπάσουν τον αποκλεισμό.

Στο παρελθόν, οι ακτιβιστές που συνελήφθησαν από το Ισραήλ δεν διώχθηκαν ποινικά και απλά απελάθηκαν.

Όταν ο προηγούμενος στόλος της Τούνμπεργκ συνελήφθη τον Ιούνιο, η ίδια και άλλοι τρεις ακτιβιστές παραιτήθηκαν από το δικαίωμα να καθυστερήσουν την απομάκρυνσή τους από τη χώρα για 72 ώρες και απελάθηκαν άμεσα από το Ισραήλ.

Αντίθετα, οκτώ άλλοι ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Ρίμα Χασάν, Γαλλίδα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχε στον τελευταίο στόλο, αρνήθηκαν να υπογράψουν τις διαταγές απέλασης, δηλώνοντας ότι δεν είχαν ποτέ πρόθεση να εισέλθουν στο ισραηλινό έδαφος, αλλά είχαν μεταφερθεί εκεί βίαια από τις ισραηλινές αρχές.

Οι ακτιβιστές αυτοί συνελήφθησαν κοντά στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ – η Χασάν κρατήθηκε για λίγο σε απομόνωση, σύμφωνα με δήλωση ΜΚΟ που τη εκπροσωπεί – και παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο επικύρωσε τις διαταγές απέλασης και διέταξε την απομάκρυνσή τους. Όλοι οι απελαθέντες απαγορεύτηκε να επιστρέψουν στο Ισραήλ για 100 χρόνια, σύμφωνα με τους νομικούς τους εκπροσώπους.

Τι γίνεται αμέσως μετά τη σύλληψη των ακτιβιστών και η μεταφορά σε φυλακές

Η Adalah, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικό κέντρο στο Ισραήλ, έχει εκπροσωπήσει συμμετέχοντες στον στόλο βοήθειας που συνελήφθησαν από το Ισραήλ.

Η Σουχάντ Μπίσαρα, νομική διευθύντρια της οργάνωσης, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι η ομάδα της περίμενε την άφιξη των συλληφθέντων που διανυκτέρευσαν στο λιμάνι της Ασντόντ, 40 χλμ. βόρεια της Γάζας.

Είπε ότι μόλις φτάσουν τα πληρώματα του στόλου, θα ταυτοποιηθούν και θα μεταβούν στην Υπηρεσία Μετανάστευσης, πριν κρατηθούν, πιθανόν στις φυλακές Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ.

“Η κύρια ανησυχία μας σε αυτή τη φάση, φυσικά, είναι η ευημερία τους, η υγεία τους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα λάβουν νομικές συμβουλές πριν τις ακροάσεις στο Δικαστήριο Μετανάστευσης και ενώ είναι σε ισραηλινές φυλακές”, είπε.

Ο Όμερ Σατς, διεθνής νομικός εμπειρογνώμονας από το Πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού, δήλωσε ότι, σε αντίθεση με το πού κρατήθηκαν οι ακτιβιστές του στόλου την τελευταία φορά, η Κετζιότ είναι φυλακή υψηλής ασφαλείας στην οποία δεν κρατούνται για θέματα μετανάστευσης.

Είπε ότι οι ακτιβιστές ενδέχεται να κρατηθούν εκεί γιατί η διαδικασία επεξεργασίας 500 ατόμων θα ήταν δύσκολη για το Ισραήλ. Ωστόσο, ο Σατς περιέγραψε τη φυλακή Κετζιότ ως γνωστή για τις σκληρές συνθήκες της.

Τι συμβαίνει για όσους έχουν συλληφθεί ξανά

Η Adalah είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της για τη νομική διαδικασία ότι, αν και οι ισραηλινές αρχές διαθέτουν αρχεία για άτομα που συμμετέχουν επανειλημμένα στους στόλους βοήθειας, ακτιβιστές όπως η Τούνμπεργκ και η Χασάν αντιμετωπίζονται συνήθως με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι, υπόκεινται δηλαδή σε βραχυπρόθεσμη κράτηση και απέλαση.

Ωστόσο, η οργάνωση πρόσθεσε ότι πρόσφατα υπήρξαν προτάσεις από ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ, για παρατεταμένη κράτηση των συμμετεχόντων στον στόλο.

“Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι οι ακτιβιστές ενδέχεται να αντιμετωπιστούν πιο αυστηρά από τις προηγούμενες αποστολές στόλου“, δήλωσε η οργάνωση.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα στις ερωτήσεις του Reuters για τη σύλληψη των ακτιβιστών.