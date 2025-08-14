Σερβία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με φιλοκυβερνητικούς – Δεκάδες τραυματίες

Δεύτερη νύχτα βίας στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Σερβίας, καθώς μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κορυφώνονται

Συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων διαδηλωτών στη Σερβία άφησαν πίσω τους δεκάδες τραυματίες τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς οι μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κλιμακώθηκαν σε βίαια επεισόδια για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Κύμα διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς έχει σαρώσει τη Σερβία από τον Νοέμβριο, όταν η κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ σκότωσε 16 ανθρώπους, μια τραγωδία που αποδόθηκε ευρέως στη βαθιά ριζωμένη διαφθορά.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά σε αρκετές πόλεις της Σερβίας το βράδυ της Τετάρτης, όπως αναφέρει ο Guardian, κυρίως ως απάντηση σε επίθεση που εξαπέλυσαν υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Βρμπας, περίπου 160 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Βελιγράδι.

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, μεγάλες ομάδες υποστηρικτών της κυβέρνησης, οι περισσότεροι με καλυμμένα πρόσωπα, ήρθαν αντιμέτωποι με διαδηλωτές. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα.

Η αστυνομία συνέλαβε σχεδόν 50 άτομα σε όλη τη χώρα, ενώ περίπου 30 άνδρες των ΜΑΤ τραυματίστηκαν. Τα πιο σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν σε περιοχές του Βελιγραδίου και του Νόβι Σαντ, όπου ξεκίνησε αρχικά το κίνημα διαμαρτυρίας.

Ένας άνδρας, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως στρατιωτικός αστυνομικός, πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι καθώς οι διαδηλωτές πλησίαζαν τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ, προκαλώντας πανικό.

Οπτικό υλικό φαίνεται επίσης να δείχνει υποστηρικτές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα προς διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην πόλη. Η αστυνομία επενέβη με δακρυγόνα, ενώ ακούστηκαν και κρότοι από χειροβομβίδες κρότου–λάμψης.

Επιμένουν οι διαδηλωτές κατά της κυβέρνησης Βούτσιτς

Αγανακτισμένοι από την αδράνεια της κυβέρνησης, οι διαδηλωτές ζητούν έρευνα για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ και ασκούν πιέσεις στον Σέρβο πρόεδρο, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Τους τελευταίους εννέα μήνες, έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες, ως επί το πλείστον ειρηνικές, διαδηλώσεις με επικεφαλής φοιτητές, κάποιες από τις οποίες συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ωστόσο, η βία αυτής της εβδομάδας σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση και δείχνει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η λαϊκιστική κυβέρνηση του Βούτσιτς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια.

Από τις 28 Ιουνίου, όταν περίπου 140.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Βελιγράδι, η κυβέρνηση έχει απαντήσει με μια «εντατικοποίηση της καταστολής» εναντίον ακτιβιστών, σύμφωνα με δήλωση ειδικών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι διαδηλωτές και άτομα που συνδέονται με το κίνημα έχουν αντιμετωπίσει ένα «ανησυχητικό μοτίβο καταστολής», που περιλαμβάνει υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία, εκφοβισμό και αυθαίρετες συλλήψεις, ανέφεραν οι ειδικοί.

Ο Βούτσιτς παραμένει ανυποχώρητος, απορρίπτοντας επανειλημμένα τα αιτήματα για πρόωρες εκλογές και καταγγέλλοντας τις διαδηλώσεις ως μέρος ξένου σχεδίου ανατροπής του.

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο Νόβι Σαντ

Μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Νόβι Σαντ, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο άνδρας ήταν μέλος ειδικής μονάδας στρατιωτικής αστυνομίας που συνήθως έχει ως αποστολή την προστασία υπουργών της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις αρχές, πυροβόλησε ενώ «εκτελούσε μια συνηθισμένη αποστολή, όταν δέχθηκε επίθεση από περίπου 100 άτομα».

Ο αξιωματικός δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους: «Χρησιμοποίησα το όπλο μου και πυροβόλησα μια φορά στον αέρα προς ασφαλή κατεύθυνση. Εκείνη τη στιγμή, οι επιτιθέμενοι διαλύθηκαν».

Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο έδειχνε έναν άνδρα με μαύρο μπλουζάκι, χωρίς εμφανή στρατιωτικά διακριτικά, να στρέφει ένα πιστόλι προς τον αέρα κοντά σε διαδηλωτές.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι επτά μέλη της ίδιας μονάδας στρατιωτικής αστυνομίας τραυματίστηκαν, ενώ εκτελούσαν καθήκοντα «προστασίας συγκεκριμένου προσώπου», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι φοιτητές–διαδηλωτές κατηγόρησαν την αστυνομία ότι προστάτευε τους υποστηρικτές της κυβέρνησης, ενώ έκανε ελάχιστα για να σταματήσει τις επιθέσεις στις δικές τους συγκεντρώσεις.

«Οι αρχές προσπάθησαν να προκαλέσουν εμφύλιο πόλεμο χθες το βράδυ», έγραψαν οι φοιτητές στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram. Ανακοίνωσαν νέες διαδηλώσεις για το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος επισκέφθηκε καταυλισμούς φιλοκυβερνητικών κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρνήθηκε ότι οι υποστηρικτές του ξεκίνησαν τη βία.

«Κανείς δεν τους επιτέθηκε πουθενά», είπε για τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, μιλώντας σε μεταμεσονύκτια συνέντευξη Τύπου. «Πήγαν παντού για να επιτεθούν σε αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά».

Αν και οι διαδηλώσεις έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει στην παραίτηση του πρωθυπουργού και στην κατάρρευση του υπουργικού του συμβουλίου, ο Βούτσιτς παραμένει στο τιμόνι μιας ανασχηματισμένης κυβέρνησης.