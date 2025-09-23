Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία – Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια

Έντονο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει περιοχές της Ιταλίας. Η πυροσβεστική ανταποκρίνεται σε εκατοντάδες κλήσεις. Δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια.

Στην Ιταλία συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χθες, Δευτέρα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Σήμερα το πρωί σφοδρή νεροποντή έπληξε το νησί Ίσκια, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη. Πλημμύρισαν δρόμοι και ισόγεια σπίτια, ενώ δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική.

Στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα, εξαιτίας αδιάκοπης βροχόπτωσης πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι.

Στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας νεροποντή προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο και η κυκλοφορία σε περιφερειακούς δρόμους έχει διακοπεί.

Έξω από το Τορίνο, τέλος, πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.

Όπως μεταδίδει η La Repulica, το πρωί της Τρίτης, μία σφοδρή καταιγίδα έπληξε το Κάπρι. Για περίπου μία ώρα σημειώνονταν ηλεκτρικές εκκενώσεις οι οποίες με τη σειρά τους προκάλεσαν προβλήματα στις τηλεφωνικές γραμμές. Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Τα φαινόμενα υποχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης, με τους επιχειρηματίες της περιοχές και δημοτικούς εργαζόμενους να βρίσκονται στα σημεία όπου σημειώθηκαν προβλήματα και να απομακρύνουν φερτά υλικά.

Από χθες, οι πυροσβέστες στη βορειοδυτική Ιταλία, έχουν ανταποκριθεί σε περισσότερες από 600 κλήσεις επιχειρώντας όπου χρειάζεται. Στην Λομβαρδία, τις τελευταίες 24 ώρες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 470 διασώσεις σε Μιλάνο, Μόντσα Μπριάντσα και Κόμο.

Σύμφωνα με αναφορές ιταλικών ΜΜΕ, ελάχιστα σχολεία έχουν εκκενωθεί χωρίς όμως να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές.