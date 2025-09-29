Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Βαλένθια, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

Ένα χρόνο μετά τις πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους, η Βαλένθια βρίσκεται αντιμέτωπη με την κακοκαιρία “Γαβριέλα”.

H Βαλένθια δοκιμάζεται εκ νέου από την σφοδρή κακοκαιρία, ένα χρόνο μετά τις θανατηφόρες πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους.

Η καταιγίδα “Γαβριέλα” που σαρώνει την περιοχή έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό την Βαλένθια ενώ ειδησεογραφικά πλάνα και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλημμυρισμένα μέρη στη Βαλένθια και τη Σαραγόσα, στην γειτονική περιοχή της Αραγονίας.

Σύμφωνα με το BBC, o μετεωρολογικός οργανισμός της Ισπανίας, ανέφερε ότι μέσα σε 6-8 ώρες έπεσαν 160 – 200 χιλιοστά βροχής. Ο ίδιος οργανισμός εξέδωσε προειδοποίηση για “αυξημένο κίνδυνο” στις επαρχίες Ταραγόνα, Καστεγιόν και Βαλένθια, τόσο για χθες, Κυριακή, όσο και για σήμερα, Δευτέρα, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να επαναλαμβάνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Συγκεκριμένα, ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγμή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, οι βιβλιοθήκες και τα πάρκα θα παραμείνουν κλειστά στη Βαλένθια τη Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίες δήλωσαν επίσης ότι οι δημόσιοι χώροι, όπως οι κήποι, οι αγορές και τα κοιμητήρια, θα μείνουν επίσης κλειστά για το κοινό.

Διαμαρτυρίες για τη διαχείριση των φονικών πλημμυρών

Οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής προκάλεσαν πλημμύρες και υπερχείλιση ρεματιάς στην Αλντάια, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024.

Οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα το απόγευμα της Κυριακής για τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές του Οκτωβρίου ενισχύθηκαν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δεδομένου ότι μια θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερο νερό, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο και την ένταση των πλημμυρών από ακραία βροχόπτωση.

Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν μια σειρά διαμαρτυριών καταγγέλλοντας κακή διαχείριση της κρίσης πέρυσι, λέγοντας ότι οι περιφερειακοί αξιωματούχοι δεν τους προειδοποίησαν εγκαίρως παρά το γεγονός ότι ο μετεωρολογικός οργανισμός είχε εκδώσει προειδοποίηση.