“Συμφωνία ή… κόλαση” – Οι 300 λέξεις που βάζουν το μαχαίρι στον λαιμό της Χαμάς

Σε δύσκολη θέση η Χαμάς, μετά το τελεσίγραφο Τραμπ που προειδοποιεί την παλαιστινιακή οργάνωση ότι, αν δεν αποδεχτεί την πρότασή του, ακολουθεί κόλαση.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα διορία περίπου 48 ωρών στη Χαμάς για να απαντήσει στην πρότασή του για τη Γάζα, η παλαιστινιακή οργάνωση εξακολουθεί να εξετάζει το πλάνο του αλλά φαίνεται να απορρίπτει τη λογική του “όλα ή τίποτα”.

Ανώτερο μέλος της Χαμάς δήλωσε ότι σύντομα θα κάνουν γνωστή τη θέση τους σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, η λογική του “ή αυτό ή τίποτα άλλο” δεν είναι κάτι που θα δεχτεί.

“Η Χαμάς συζητά αυτή την πρόταση σοβαρά” δήλωσε ο Μοχάμαντ Νάζαλ, στέλεχος της Χαμάς, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η οργάνωση συμβουλεύεται και άλλες παλαιστινιακές ομάδες και σύντομα θα απαντήσει.

Ο Νάζαλ ανέφερε, σύμφωνα με τους NYT, πως η Χαμάς έχει “παρατηρήσεις” επί της πρότασης και αναζητά “γκρίζες ζώνες”. Η πρόταση 20 σημείων του Τραμπ καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και να αφοπλιστεί, ενώ προβλέπει και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Μετά την παρουσίαση της πρότασης, ο Τραμπ δήλωσε αρχικά στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον ότι θα δώσει στη Χαμάς “τρεις ή τέσσερις μέρες” προθεσμία για να απαντήσει.

Αξιωματούχοι από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με διαπραγματευτές της Χαμάς για να συζητήσουν το σχέδιο.

Η απόφαση της Χαμάς για την πρόταση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στους αμάχους στη Γάζα όσο και στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται εκεί. Η αποδοχή της συμφωνίας θα μπορούσε να σημάνει άμεσο τερματισμό των μαχών ενώ οποιαδήποτε άλλη απάντηση θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε τη στήριξή του στο σχέδιο του Τραμπ, λέγοντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι, αν η Χαμάς δεν το αποδεχτεί, το Ισραήλ θα συνεχίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα και “θα ολοκληρώσει τη δουλειά μόνο του”.

Η βομβαρδισμένη πόλη της Γάζας AP Photo Jehad Alshrafi

Σε δύσκολη θέση η Χαμάς – “Ναι ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία”

Η Χαμάς βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναγκασμένη να απαντήσει σε ένα σχέδιο που έχει διχάσει τους υποστηρικτές της, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αναλυτές.

“Η απόρριψη του σχεδίου θα την κάνει να φανεί ότι δικαιολογεί τη συνέχιση του πολέμου”, είπε ο Εσμάτ Μανσούρ, Παλαιστίνιος αναλυτής που πέρασε χρόνια σε ισραηλινές φυλακές μαζί με ηγέτες της Χαμάς. “Η αποδοχή του θα ισοδυναμούσε με την υπογραφή του θανάτου της” υπογραμμίζει. Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε, το να απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στην πρόταση ίσως να μην είναι επιλογή που ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να δεχτεί.

Ορισμένα στελέχη της Χαμάς έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι αντιτίθενται στο σχέδιο του Τραμπ. “Παρά τις εγκληματικές εκκαθαρίσεις που πραγματοποιεί αυτός ο εχθρός, η αντίσταση θα συνεχίσει μέχρι ο λαός μας να πετύχει τους στόχους και τις επιθυμίες του”, δήλωσε ο Αμπντέλ Τζαμπάρ Σαΐντ, στέλεχος της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

“Η αποδοχή του σχεδίου Τραμπ σημαίνει πολιτική αυτοκτονία που θα καταστρέψει το παλαιστινιακό ζήτημα”, έγραψε ο Μπελάλ Ραγιάν, γιος σκληροπυρηνικού ηγέτη της Χαμάς που το Ισραήλ είχε σκοτώσει το 2009.

Κάποιοι αναλυτές, μεταξύ αυτών και ο Μανσούρ, θεωρούν πιθανό η ηγεσία της Χαμάς να αποδεχτεί τους βασικούς όρους του σχεδίου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έμμεση παραδοχή ήττας. Αν συμβεί αυτό, είπε ο Μανσούρ, η Χαμάς θα ζητήσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και τον τερματισμό του πολέμου.

“Δεν έχουν πολλά να ελπίζουν. Ίσως απλά ψάχνουν τρόπο να μην προσγειωθούν απότομα”.

Με 300 λέξεις το τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς

“Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον”, έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ σε μια ανάρτηση 300 συνολικά λέξεων, στο Truth Social. “Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία τελευταίας ευκαιρίας, θα ξεσπάσει μια κόλαση, όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς, εναντίον της Χαμάς”, πρόσθεσε.

Μάλιστα, απηύθυνε έκκληση στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και τους προέτρεψε να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία.

“Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά του πολιτισμού, περισσότεροι από 25.000 “στρατιώτες” της Χάμας έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και παγιδευμένοι, περιμένοντας απλώς να δώσω το σύνθημα “προχωρήστε” για να τερματιστεί γρήγορα η ζωή τους. Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε.

Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή, όπου ενδέχεται να υπάρξουν πολλοί θάνατοι στο μέλλον, και να μεταβούν σε ασφαλέστερες περιοχές της Γάζας. Όλοι θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα από εκείνους που περιμένουν να τους βοηθήσουν” ανέφερε, μεταξύ άλλων.