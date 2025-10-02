Τι ζητά η Χαμάς για να πει “ναι” στο σχέδιο για τη Γάζα

Υπό προϋποθέσεις φαίνεται πως θα δεχθεί η Χαμάς το σχέδιο των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Τι τροποποιήσεις ζητά.

Σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που προτείνει ο Τραμπ, φαίνεται πως θα επιδιώξει η Χαμάς. Αυτό τουλάχιστον “μαρτυρά” η καθυστέρηση της οργάνωσης στο να δώσει μια τελική απάντηση, παρά τις πιέσεις που δέχεται από κάθε πλευρά.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τελικά η οργάνωση πιθανότατα θα το αποδεχτεί ως βάση για ανανεωμένες διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε προθεσμία τριών ή τεσσάρων ημερών για να δώσει η Χαμάς την απάντησή της στο σχέδιο των 20 σημείων του, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα και στη δημιουργία μιας φαινομενικά αόριστης διεθνούς διοίκησης της κατεστραμμένης περιοχής – με το τελεσίγραφο να είναι «ή αποδεχτείτε το ή θα πληρώσετε ακριβά».

Ο πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα, Μκχάιμαρ Αμπουσάντα, ανέφερε ότι η Χαμάς βρίσκεται σε έναν κρίσιμο σταυροδρόμι, αναγκασμένη να επιλέξει μεταξύ του «κακού και του χειρότερου».

Η απόρριψη του σχεδίου, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Τραμπ, μπορεί να φέρει καταστροφικές συνέπειες για τη Χαμάς, δίνοντας το “πράσινο φως” στο Ισραήλ να προχωρήσει χωρίς εμπόδια στη στρατιωτική εξόντωσή της. Αντίθετα, αναμένεται να υπάρξει μια παραδοχή του σχεδίου με προσαρμογές.

Ο Χιου Λόβατ, ανώτερος συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε στον Guardian ότι η αποδοχή των όρων από τη Χαμάς χωρίς καμία προϋπόθεση είναι δύσκολη, καθώς το κείμενο του σχεδίου είναι αόριστο και δεν παρέχει αρκετές λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οποιαδήποτε αντίθεση στην πλήρη και οριστική αποδοχή του θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς, τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και πιθανώς των Ευρωπαίων.

Οι αντιφάσεις Νετανιάχου και τα “αγκάθια” της Χαμάς

Μιας και έγινε από κοινού η παρουσίαση του σχεδίου, ο Νετανιάχου έχει ήδη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, η οποία ενσωματώνει πολλές από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ και διατυπώθηκε χωρίς τη συναίνεση της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιθετικότητας στη Γάζα, έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει την αποστολή» εάν η Χαμάς απορρίψει ή καθυστερήσει την εφαρμογή του σχεδίου.

Την ίδια ώρα, η ηγεσία της Χαμάς είναι κατακερματισμένη. Αρκετά στελέχη της βρίσκονται σε Κωνσταντινούπολη, Ντόχα και Γάζα, γεγονός που περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις για την αντίδραση της οργάνωσης. Η Τουρκία και το Κατάρ ασκούν πιέσεις για την αποδοχή των όρων του Τραμπ, με την ίδια την Χαμάς να αντιμετωπίζει διαφορετικές τάσεις, να είναι πιο σκεπτική.

Ένα από τα πιο ακανθώδη σημεία για τη Χαμάς είναι η απαίτηση που εμπεριέχεται στο σχέδιο για πλήρη αποστράτευση της οργάνωσης. Η παράδοση όλων των όπλων φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη για τη Χαμάς να την αποδεχτεί, ιδιαίτερα χωρίς να υπάρχει κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα ή σημαντική πρόοδος προς την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος μέσω λύσης των δύο κρατών.

Η Χαμάς, “γεννημένη” το 1987, έχει υποστεί τεράστιες απώλειες στον πόλεμο, με χιλιάδες μαχητές να έχουν σκοτωθεί και σχεδόν όλους τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς ηγέτες της να έχουν εξουδετερωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις. Ωστόσο, συνεχίζει τις επιχειρήσεις της και διατηρεί εναπομείναντα κυβερνητικά ερείσματα στη Γάζα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πλήρη εξάλειψή της.

Φαίνεται ότι συνεχίζει τις αντιστάσεις της, έχοντας προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Παρά τις βαριές απώλειες, η οργάνωση δείχνει να έχει αναμορφωθεί και να επιβιώνει μέσα στις νέες στρατηγικές συνθήκες.

Εντός της Χαμάς, οι πιο νέοι μαχητές και η στρατιωτική πτέρυγα φαίνεται να επιθυμούν να συνεχίσουν τον αγώνα, θεωρώντας ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει στρατηγικές δυσκολίες και πως η διεθνής πίεση μεγαλώνει συνεχώς. Ως εκ τούτου, για αυτούς η νίκη θα εξαρτηθεί από το ποιος θα αντέξει περισσότερο στο σφυροκόπημα του πολέμου.