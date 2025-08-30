Συνεχίζει τα φονικά χτυπήματα η Ρωσία στην Ουκρανία – Νέα έκκληση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν δράση κατά της Ρωσίας, ζητώντας σκληρότερες κυρώσεις σε πετρέλαιο, αέριο και τράπεζες. Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones έπληξαν τη Ζαπορίζια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα, Σάββατο (30/8) τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή στη χώρα του.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», έγραψε σήμερα στο Facebook ο Ουκρανός πρόεδρος, στον απόηχο νέων μαζικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων στη Ζαπορίζια.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόταν προφανώς σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Ρωσία επέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω των πρόσφατων επιθέσεών της με πυραύλους και ντρόουν, «την απόλυτη περιφρόνησή της για τα λόγια».

«Βασιζόμαστε στην (ανάληψη) αληθινής δράσης», τόνισε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, προσθέτοντας πως είναι ξεκάθαρο ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η Δύση για να προετοιμάσει συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκειμένου να οργανώσει νέες επιθέσεις.

Τρία παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες από την επίθεση στη Ζαπορίζια

Ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι τρία παιδιά βρίσκονται μεταξύ των 24 τραυματιών στην νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, έπειτα από σφοδρή ρωσική επίθεση. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα άτομο σκοτώθηκε.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέγραψε πέντε πλήγματα με πυραύλους και 24 επιθέσεις με drones σε επτά τοποθεσίες, με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 σημεία, σύμφωνα με ανακοίνωση στην πλατφόρμα Telegram, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η επίθεση στη Ζαπορίζια προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε 25.000 κατοίκους, σύμφωνα με τον Φεντόροφ. Η τοπική ενεργειακή εταιρεία ανέφερε ότι υπήρξαν ζημιές στον εξοπλισμό της και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης.

Το πρωί του Σαββάτου, η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ουκρανίας, Ukrzaliznytsia, ανακοίνωσε ότι έχει αποκαταστήσει τις ζημιές στο δίκτυό της στην περιοχή του Κιέβου.

Το τελευταίο διάστημα οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν ενταθεί, ενώ την Πέμπτη (28/8) σημειώθηκε μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, όπου καταγράφηκε ώς μια από τις πιο φονικές επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ο Ουκρανικός στρατός λέει πως έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια στη διάρκεια της νύχτας

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας διυλιστήρια στο Κρασνοντάρ και στη Σιζράν της Ρωσίας.

Ο στρατός κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, το οποίο, όπως ανέφερε, παράγει τρία εκατομμύρια τόνους ελαφρών πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του διυλιστηρίου στη Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, η ικανότητα επεξεργασίας του οποίου έφθανε τα 8,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως πριν από τον Αύγουστο, ανέφερε ο στρατός.

Εξάλλου, η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 510 από 537 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 38 από 45 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Κατέγραψε πέντε πλήγματα με πυραύλους και 24 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επτά τοποθεσίες με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 τοποθεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.