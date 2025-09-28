Σοκ στις ΗΠΑ: Ομολόγησε “on air” ότι σκότωσε τους γονείς του – Συνελήφθη μετά τη συνέντευξη

Με απόλυτη ψυχραιμία, ο 53χρονος Λόρενζ Κράους παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες τη δολοφονία των γονιών του το 2017. Συνελήφθη μετά τη συνέντευξη.

Σοκ στη Νέα Υόρκη έχει προκαλέσει η υπόθεση του 53χρονου Λόρενζ Κράους, ο οποίος συνελήφθη αφού πρώτα παραδέχτηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι σκότωσε τους γονείς του πριν από οκτώ χρόνια και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους στο Όλμπανι.

Ο Κράους εμφανίστηκε στο τοπικό κανάλι WRGB, όπου δήλωσε στον παρουσιαστή Γκρεγκ Φλόιντ: «Τους έθαψα στο οικόπεδο».

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως αν εννοεί στην αυλή του σπιτιού στο Όλμπανι, ο 53χρονος απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ναι».

Η σύλληψη έγινε λίγα λεπτά μετά το τέλος της συνέντευξης στο στούντιο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από έρευνα για απάτη με επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Οι αρχές υποπτεύονταν ότι ο Κράους εισέπραττε παράνομα τις συντάξεις των γονιών του που είχαν εξαφανιστεί εδώ και χρόνια.

Μετά από έρευνα στο σπίτι τους, οι αρχές εντόπισαν τις σορούς τους στην αυλή.

“Έκανα το καθήκον μου”

Στη συνέντευξη, ο 53χρονος ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τους γονείς του επειδή γερνούσαν και «ήξεραν ότι έφτανε το τέλος».

«Ήταν τόσο γρήγορο», είπε, περιγράφοντας πώς στραγγάλισε τον πατέρα του με τα χέρια και τη μητέρα του με σχοινί.

«Έκανα το καθήκον μου απέναντί τους», πρόσθεσε. «Η ανησυχία μου για τη δυστυχία τους ήταν πάνω απ’ όλα».

Όπως μεταδίδει το nbcnews, ο Κράους κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και για απόκρυψη πτωμάτων. Ο ίδιος δήλωσε αθώος. Η συνήγορός του, Ρεμπέκα Σόκολ, εξέφρασε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η τηλεοπτική συνέντευξη.

«Αν παραβιάστηκαν τα συνταγματικά δικαιώματα ενός ευάλωτου ανθρώπου για χάρη της τηλεθέασης, αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», σημείωσε.

Μια γειτόνισσα, που έμενε δίπλα στο σπίτι των Κράους από το 2016 έως το 2021, θυμάται ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2017.

Από τότε έβλεπε μόνο τον γιο τους να μαζεύει την αλληλογραφία, να κουρεύει το γρασίδι και να καθαρίζει το χιόνι. Όταν τον ρωτούσε για τους γονείς του, της απαντούσε βιαστικά πως είχαν μετακομίσει στη Γερμανία.

Η ίδια θυμάται επίσης ότι μετά από μια καταιγίδα που προκάλεσε ζημιές, ο Κράους της άφησε 300 δολάρια σε φάκελο για να καλύψει τα έξοδα επισκευής, ζητώντας όμως να μην αγγίξει κανείς το δικό του κομμάτι του οικοπέδου. Εκείνη την περίοδο, παρατήρησε σωρούς σκουπιδιών, ανάμεσα στα οποία και ένα χαλί, ενώ το γρασίδι στην αυλή είχε εξαφανιστεί και αντικατασταθεί από γυμνό χώμα.

«Από τη μία, σκεφτόμουν ότι είναι ψυχοπαθής· από την άλλη, δεν μπορούσα να πιστέψω πως ένα παιδί θα μπορούσε να σκοτώσει τους γονείς του», είπε. «Το ένστικτό μου τελικά ήταν σωστό».