Bloomberg: ΗΠΑ και Ρωσία σχεδιάζουν συμφωνία εκεχειρίας που θα παγιώνει τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

Ουάσινγκτον και Μόσχα φέρονται να διαπραγματεύονται συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατοχυρώνοντας τον ρωσικό έλεγχο σε κατεχόμενα εδάφη, περιλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων του Ντονμπάς

H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος, αναφέρει πως Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία σχετικά με τα εδάφη, ενόψει προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν οι ίδιες πηγές, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές διαβουλεύσεις. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων τους στη συμφωνία, η οποία απέχει πολύ από το να θεωρείται βέβαιη, ανέφεραν οι εν λόγω πηγές στο Bloomberg.

Ο Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014. Αυτό θα απαιτούσε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατάξει την απόσυρση των στρατευμάτων από τμήματα των περιφερειών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο, παραδίδοντας στη Ρωσία μια νίκη που ο στρατός της δεν κατάφερε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα αποτελούσε σημαντική νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου που ξεκίνησε, παρακάμπτοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μια συμφωνία τύπου «take it or leave it» για να αποδεχθεί την απώλεια ουκρανικών εδαφών, ενώ η Ευρώπη φοβάται ότι θα μείνει να επιβλέπει μια κατάπαυση του πυρός, την ώρα που ο Πούτιν θα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που συζητούν οι αξιωματούχοι, η Ρωσία θα σταματούσε την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας, κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών μάχης, ανέφεραν οι πηγές. Προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας παραμένουν ρευστά και ενδέχεται να αλλάξουν.

Δεν είναι σαφές αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει οποιοδήποτε έδαφος που κατέχει σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα, ενώ η Ουκρανία αρνήθηκε να σχολιάσει τις προτάσεις.

Στόχος της συμφωνίας είναι ουσιαστικά να παγώσει ο πόλεμος και να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός και τεχνικές συνομιλίες με στόχο την οριστική ειρηνευτική διευθέτηση, ανέφεραν οι πηγές. Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως πιέσει ώστε η Ρωσία να συμφωνήσει πρώτα σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για διαπραγματεύσεις τερματισμού του πολέμου, που διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

Την Παρασκευή, ο Πούτιν είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, καθώς και με τους ηγέτες της Νότιας Αφρικής, του Ουζμπεκιστάν, του Καζακστάν και της Λευκορωσίας, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στις 6 Αυγούστου στη Μόσχα με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.