Στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Θα συναντηθεί με τον Τραμπ

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι έπειτα από τον βομβαρδισμό του Κατάρ από το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα επισκεφθεί εντός της ημέρας την Ουάσιγκτον όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο εμιράτο και για την κατάσταση όσον αφορά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η συνέχεια των οποίων είναι αβέβαιη, αναφέρει ρεπορτάζ του Politico.

Αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγή ενήμερη σχετικά.