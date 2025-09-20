Τα 12 λεπτά των ρωσικών MIG-31 πάνω από την Εσθονία

Ρώσοι πιλότοι παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας ενώ φέρεται να αγνόησαν τα σήματα των ιταλικών F-35.

Οι Ρώσοι πιλότοι που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας αγνόησαν τα σήματα των ιταλικών μαχητικών που είχαν απογειωθεί στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, δήλωσε το Σάββατο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των εσθονικών ενόπλων δυνάμεων.

Η 12λεπτη παραβίαση ήταν η τελευταία δοκιμασία απέναντι στην ικανότητα της συμμαχίας να αντιδρά σε ρωσικές απειλές από αέρα, μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας το Σάββατο αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη του μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, έπειτα από την αναφορά του Ταλίν ότι τρία μαχητικά εισήλθαν στο έδαφός της την Παρασκευή χωρίς άδεια.

Οι εσθονικές αρχές απέρριψαν τους ρωσικούς ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η παραβίαση επιβεβαιώθηκε από ραντάρ και οπτική παρατήρηση και πρότειναν ότι μπορεί να ήταν τακτική για να αποσπάσουν δυτικούς πόρους από την Ουκρανία.

Τα ρωσικά MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μεταξύ 9:58 π.μ. και 10:10 π.μ. ώρα τοπική την Παρασκευή στην περιοχή Vaindloo, ένα μικρό νησί στον Κόλπο της Φινλανδίας στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον εσθονικό στρατό. Μια ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε ότι ήταν η τέταρτη παραβίαση εναέριου χώρου από τη Ρωσία φέτος.

«Πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί» αν η παραβίαση των συνόρων ήταν σκόπιμη ή όχι, δήλωσε ο Συνταγματάρχης Ants Kiviselg, διοικητής του Κέντρου Στρατιωτικής Πληροφόρησης της Εσθονίας, στο Associated Press. Όπως και να έχει, πρόσθεσε, τα ρωσικά αεροσκάφη «σίγουρα γνώριζαν ότι βρίσκονταν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας».

Οι Ρώσοι πιλότοι δεν αποτελούσαν «στρατιωτική απειλή», είπε ο Kiviselg.

AP

Ωστόσο, παρόλο που αναγνώρισαν επικοινωνία από τα ιταλικά F-35, φαίνεται ότι την αγνόησαν και «δεν ακολούθησαν τα σήματα», κάτι που εξηγεί εν μέρει γιατί παρέμειναν τόσο πολύ στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πρόσθεσε.

«Γιατί δεν το έκαναν, είναι ερώτημα για τους Ρώσους πιλότους», είπε ο Kiviselg.

Τα ρωσικά μαχητικά είχαν απογειωθεί από αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Πετροζαβόντσκ, στη βορειοδυτική Ρωσία, και κατευθύνονταν προς το Καλίνινγκραντ, το ρωσικό έδαφος-εξόριστο στη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας. Παρακολουθήθηκαν από δύο φινλανδικά μαχητικά πριν τα συνοδεύσουν τα δύο ιταλικά που απογειώθηκαν από τη βάση Ämari της Εσθονίας και τα ακολούθησαν στον διεθνή εναέριο χώρο, ανέφερε ο Kiviselg.

Διεθνείς αντιδράσεις και φόβοι κλιμάκωσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι θα ενημερωθεί από συνεργάτες για την παραβίαση.

«Δεν μου αρέσει», είπε, προσθέτοντας: «Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά θα σας ενημερώσω αργότερα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, δήλωσε στο AP ότι το περιστατικό ήταν «πολύ σοβαρή παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ». Η τελευταία φορά που ο εναέριος χώρος της Εσθονίας παραβιάστηκε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν το 2003, «λίγο πριν η Εσθονία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ».

Margus Tsahkna AP Virginia Mayo

Η εσθονική κυβέρνηση απάντησε λέγοντας ότι θα ζητήσει διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που επιτρέπει σε ένα μέλος να συμβουλευτεί επίσημα τους συμμάχους όταν η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια απειλούνται. Η Πολωνία χρησιμοποίησε επίσης τον μηχανισμό μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, και στη συνέχεια το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την αποστολή Eastern Sentry για ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική του πλευρά.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Dovilė Šakalienė, σε ανάρτησή της στο X, υπέδειξε ότι η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, «έδειξε το παράδειγμα» το 2015 όταν κατέρριψε ρωσικό μαχητικό που παραβίασε τον εναέριο χώρο της για περίπου 17 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον εσθονό Υπουργό Άμυνας, Hanno Pevkur, η κατάσταση ήταν «εντελώς διαφορετική», καθώς οι Ρώσοι «σκότωσαν Τούρκους» όταν χρησιμοποίησαν μαχητικά για να στοχεύσουν, όπως είπαν, μαχητικές ομάδες κοντά στα σύνορα με τη Συρία και την Τουρκία.

Κατά το περιστατικό της Παρασκευής, η Εσθονία και οι σύμμαχοί της παρακολούθησαν τη διαδρομή των ρωσικών μαχητικών, την επικοινωνία και την αντίδραση των πιλότων καθώς και τα οπλικά συστήματα που μετέφεραν και ήταν «πολύ σίγουροι ότι δεν υπήρχε ανάγκη να τα καταρρίψουν», δήλωσε ο Pevkur.

Οι εσθονικές αρχές διατήρησαν το Σάββατο ότι δεν υπήρχε ανάγκη να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5, η συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ, παρά τις επανειλημμένες παραβιάσεις ρωσικών αεροσκαφών και drones, καθώς και τις κατηγορίες δυτικών αξιωματούχων ότι η Μόσχα διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Δύσης, περιλαμβανομένων σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεων και επιρροής.

Εσθονία: Ραντάρ και οπτική αναγνώριση επιβεβαιώνουν την ρωσική παραβίαση

Σε ανακοίνωση στο διαδίκτυο το Σάββατο, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα μαχητικά του είχαν παραμείνει σε ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής, περισσότερο από 3 χιλιόμετρα από το νησί Vaindloo.

Ανέφερε ότι τα τρία MIG-31 «ολοκλήρωσαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς αεροδρόμιο στην περιοχή του Καλίνινγκραντ» και «δεν παραβίασαν τα σύνορα άλλων κρατών».

Ο Pevkur απέρριψε την ανακοίνωση, λέγοντας ότι η Εσθονία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ διαθέτουν «πολλαπλά ραντάρ και οπτική ταυτοποίηση» που επιβεβαιώνουν ότι τα ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Πρότεινε ότι η «ριζική αιτία» για τις παραβιάσεις εναέριου χώρου, τον υβριδικό πόλεμο και τις κυβερνοεπιθέσεις ήταν η απόσπαση της δυτικής προσοχής από την Ουκρανία.

Η Μόσχα, σύμφωνα με τον Pevkur, μπορεί να προσπαθεί να προκαλέσει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να στείλουν επιπλέον μέσα αντιαεροπορικής άμυνας στην Εσθονία, ελπίζοντας ότι οι σύμμαχοι της Κιέβου.